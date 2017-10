Necesario Empresas y Maquiladoras Entre Otras, que Fortalezcan la Zona económica Especial

*Además de Promotores que Incentiven el Campo para Lograr Adeptos, es el Objetivo.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre.- “En Chiapas solamente hay una Zona Económica Especial, y está en Tapachula, la cual tiene que ser fortalecida por todos y evitar el canibalismo propio y del resto del Estado”, sostuvo el Secretario Ejecutivo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Enrique Huesca Fernández.

Al encabezar este martes, en la ciudad, una mesa de trabajo para el seguimiento de ese proyecto, dijo que hay una visión estratégica y de focalización de las inversiones, como detonadores en una sola ubicación.

Acompañado del Secretario de Economía en el Estado, Ovidio Cortazar Ramos, adelantó que para el próximo mes se prevé que se den lineamientos de operación para que las empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir, conozcan las condiciones que tienen que cumplir para acceder a los beneficios.

A la par de ello, terminar de instrumentalizar y fortalecer el andamiaje institucional, para asegurar que lleguen las inversiones.

Ante empresarios, representantes de Cámaras, Colegios, prestadores de servicios, organizaciones y sectores productivos, indicó “hay que hacer atractivo a Chiapas desde Tapachula, tiene que ser la ventana y la puerta de México hacia el mercado centroamericano”.

Para ello, dijo, será muy importante los programas en infraestructura e incentivos que impulse el Gobierno Federal que, adelantó, también tendrán que invertir la administración estatal y la municipal.

Hasta ahora hay diversas empresas nacionales y extranjeras en el sector agroindustrial, automotriz, mecánico, electrónico, eléctrico, entre otros.

En el acto, en donde estuvieron directivos de varias empresas que ya están instaladas en Puerto Chiapas, escucharon que ninguna de ellas podrá ser incluida, como están, en la ZEE.

Y es que, de acuerdo a la ley, solamente podrán participar inversiones nuevas y que, en el caso de aquellas que ya tienen infraestructura, tendrán que construir anexos independientes, como si se trataran de otras empresas.

En esa situación están las del Parque Agroindustrial, ya en proceso de construcción, API, zona de muelles, recinto fiscalizado, y el resto en áreas circunvecinas.

Esa determinación en la ley, se tomó para atraer nuevas inversiones y para evitar que las establecidas no tomaran ventaja por su posición geográfica.

A los empresarios y Rectores universitarios, les comentó que, de acuerdo a lo previsto, no alcanzará la oferta de empleos y servicios del Soconusco y por eso les hizo un llamado para prepararse.

Anunció que el proyecto está diseñado para que forzosamente los inversionistas que lleguen, tengan que utilizar primeramente toda la mano de obra y materiales de la región, así como los insumos y materia prima, sobre todo en el ámbito agrícola para aprovechar la naturaleza del Soconusco.

En el evento, en donde estuvo también el director general del Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, José Ángel del Valle Molina, recalcó que la población en general de Tapachula y de los municipios aledaños, no están aprovechando el tiempo para capacitarse, y eso abre la posibilidad de que los empleos se den a gente de fuera.

El Órgano Rector es Para Tapachula.

Por su parte, el Secretario Cortazar aclaró que el Consejo Técnico, como órgano rector de la ZEE de Puerto Chiapas, es para Tapachula y, por lo mismo, estará integrado por los sectores empresariales, académicos y de trabajadores de ésta región.

Y es que a últimas fechas, en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de Las Casas, y hay líderes empresariales que se han autonombrado coordinadores de la ZEE, e incluso quienes tomarán muchas decisiones, lo cual es falso.

Consideró que el proyecto es uno de los más importantes en el sexenio, y se espera que a la brevedad se nombre al Administrador Integral, para que se vayan definiendo las intenciones de quienes quieren invertir.

Serán muy importantes los presupuestos que desde ahora los Gobiernos de las tres instancias definan para el 2018, reconoció, sobre todo en materia de infraestructura y servicios, que serán los grandes atractivos para las empresas que tienen interés en llegar.

Acompañado del director general adjunto del Órgano Colegiado de la Autoridad Federal, Daniel Huerta Adriano y del delegado en Chiapas de esa dependencia, Héctor Lazos Cota, recalcó que el Parque Agroindustrial será un anexo muy importante para el desarrollo de la ZEE.

En el evento, celebrado en las instalaciones de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, al oriente de la ciudad, se hizo una amplia explicación de los alcances que se tienen para la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas.

Cabe mencionar que todo está preparado, pero faltan inversionistas y empresarios que se ocupen en promoverla, de implementar mecanismos que refleje el interés por este gran proyecto, que al final de cuentas será de gran beneficio para estos sectores. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello