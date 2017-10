Cobraron 120 mil Pesos Haciéndose Pasar Como Damnificados del Terremoto

Entre ellos una exalcaldeza de Oaxaca, Adelina Rasgado.

Ciudad de México, 12 de octubre.-La expresidente municipal de Ixtaltepec, Adelina Rasgado Escobar, de manera mañosa cobró el apoyo para la reconstrucción de una vivienda que no es de su propiedad, así lo denunciaron los vecinos que se encontraban ocupando el patio de este lugar como refugio, toda vez que su casa tuvo daños debido al sismo de 8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre, daños que se acrecentaron con los sismo del 19 y 23 de septiembre, así como por las más de 7 mil 36 replicas que se han dejado sentir en la zona.

Carlos Deheza Figueroa comentó como el esposo de la expresidente municipal de nombre Jorge Antonio habría recibido por parte de SEDATU las tarjetas correspondientes a la casa que minutos antes habían lavado y llevado algunas sillas y pañales como para demostrar que ahí vivían.

Sin embargo esta casa no estaba habitada toda vez que las dueñas viven fuera y de manera muy esporádica llegan al lugar, inclusive pasan varios años, sin que las dueñas de esta casa vengan al Istmo.

“Esta casa en la administración de Adelina Rasgado (1999-2001) fue utilizada como oficinas del registro civil, toda vez que debido a los problemas políticos que se tenían en aquel entonces y que el palacio municipal estaba tomado, la profesora atendía desde su casa y por la cercanía esta casa le fue prestada”, indicó Deheza Figueroa.

Dijo que se les hizo raro que de repente llegara la profesor Adelina y les dijera que ya había pedido la casa y que se tenían que quitar las lonas que en este caso se utilizaban para el resguardo de sus padres, pese a que se había pedido el permiso para utilizar el patio a las verdaderas dueñas.

“Yo trabajo en la Ciudad de México y solo vengo los fines de semana para apoyar a mis papás y acabábamos de poner las lonas para su resguardo, nos costó mucho trabajo y al señora llegó diciendo que ya había tenido un arreglo con las dueñas del lugar porque ahí guardaría unas cobijas que les estaban dando para repartir a la gente, nosotros no somos gente de pleito, por lo que buscamos al manera de hacerle ver el trabajo que habíamos pasado para poner las lonas y que las moveríamos más tarde pues estaba muy fuerte el sol, inclusive le hablamos a la dueña de la casa y pusimos el alta voz, la dueña nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo”, aseguró.

Comentó que más adelante Adelina Rasgado insistió que era para guardar leña para la cocina comunitaria “Refugio de Dios”, por lo que se le veía mucha urgencia por ocupar el lugar, el cual más tarde tarde regresó con unas personas y entró a la construcción a barrer, trapear y a lavar con cloro, llenado unas sillas y unos pañales, lo que les causó extrañeza.

Para nuestra sorpresa más tarde llegó una patrulla de la Policía Federal, una camioneta de SEDATU y otras personas que desconozco a entregar la tarjeta de apoyo por el daño a esa construcción al esposo de la maestra Adelina.(Agencias)