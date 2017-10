No les Llega el Recibo de la CFE

*Presuntamente Será por Correo Electrónico.

Huixtla, Chiapas; 12 de Octubre.- Existe preocupación por parte de los usuarios de CFE, porque hasta el momento no les ha llegado el recibo de cobro bimestral correspondiente, y los que ha acudido directamente a las oficinas comerciales, les han dicho que ya no se van a repartir recibos, que deben ir a pagar directamente o que den a conocer su correo electrónico, para que a través de las redes sociales les puedan enviar el cobro de energía eléctrica.

Esto ha generado confusión entre la población, ya que hay muchas familias de la tercera edad, del campo y personas humildes que no tienen esas facilidades, pero son usuarios del servicio de energía eléctrica.

Debido a esto, ha surgido la resistencia civil por la mala calidad del servicio, como cuando hay fallas, estas son reportadas en forma oportuna pero no acuden a restablecer el servicio, incluso en algunas comunidades le pagan a una persona particular para que conecte las cuchillas, que, aunque de es un delito, se ha convertido en una necesidad, que no les dejan espacio para opinar o pedir un mejor trato. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal