Urge Realizar Dictámenes de Instalaciones Eléctricas en Edificios Públicos y Privados

* Representan Otro Peligro Ante los Sismos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre.- A más de un mes que se registrara el terremoto de magnitud 8.2, las autoridades sólo se han dedicado a la verificación de daños estructurales, pero han omitido el dar dictámenes reales en cuanto al estado de las instalaciones eléctricas de edificios públicos y privados, entre estos las escuelas y hospitales, dijo el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, René Simón Ortega.

En el caso particular de los hospitales, donde se manejan equipos radiactivos con altos y bajos voltajes, nadie se ha acercado para evaluar esos temas, lo que pone en grave riesgo no solo a pacientes sino a los familiares de los mismos y personal de los mismos, dijo.

Señaló que este órgano colegiado sólo ha recibido la petición del Comité de Padres de familia de la escuela primaria “José María Luis Mora”, del cantón La Esperanza en Tapachula; ahí, un transformador, después del sismo, resultó con daños y estaba a punto de caer, por lo que junto con personal de CFE se atendió de inmediato.

A la par de la revisión estructural por parte de Protección Civil en los edificios públicos, debe ponerse mayor atención a los temas de electricidad porque también ahí existen los riesgos y al detectarse alguna anomalía debe atenderse con prontitud, señaló.

Finalmente, reconoció que sólo Comisión Federal de Electricidad en algunos casos los ha llamado para trabajar coordinados en ese tipo de actividades, mientras tanto las autoridades de Protección Civil que no cuentan con personal calificado en la materia, no los han tomado en cuenta para estos temas. Agencia Intermedios