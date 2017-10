Otra Vez Quedará sin Agua Potable el Municipio, Informa COAPATAP

* A PARTIR DEL LUNES SE SUSPENDERÁ EL SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO POR TRES DÍAS.

* EL PEOR AYUNTAMIENTO QUE HA TENIDO TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 14 de Octubre.- La obligación gubernamental de proveer y distribuir el servicio público del agua potable en el municipio, a manos del actual Ayuntamiento, ha sido todo un fracaso.

Las flamantes autoridades municipales confirmaron en las últimas horas que a partir de este lunes quedará suspendida la distribución del vital líquido durante varios días.

Según el organismo, la suspensión se deberá a labores de limpieza y mantenimiento en la captación y Planta Potabilizadora de la ciudad.

Oficialmente el corte del fluido comenzará desde las primeras horas del lunes, continuará el martes y que tienen previsto que se restituya el miércoles, aunque señalan que se requieren de otras 48 horas para que las tuberías tengan presión, es decir, toda la semana.

Apenas hace tres meses ocurrió lo mismo, aunque en aquella ocasión el pretexto fue que, debido a un temblor ocurrido en la región, se quebró un muro de concreto que lleva el agua a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la presa “Cecilio del Valle”.

Esa agua, captada del río Coatán y que sirve para mover las turbinas y con ello generar energía hidroeléctrica, después es entregada como limosna a un canal del Coapatap, que a su vez utiliza en la Planta Potabilizadora.

Poco antes, a mediados de Abril, nuevamente suspendieron el agua potable en el municipio, supuestamente por trabajos de mantenimiento en el interior de las instalaciones de la CFE.

En los dos años que lleva el actual Ayuntamiento, han ocurrido varias interrupciones similares, además de que ese organismo ha estado envuelto en escándalos, manifestaciones y un sinfín de señalamientos de parte de los usuarios.

El tufo a corrupción que sale de ese lugar, es inevitable. Así también, es una clara muestra de que, los que asumieron en ese cargo en el Gobierno de Tapachula, no han tenido la capacidad para cumplir con esa encomienda.

Y es que la única responsabilidad que tiene el Coapatap es, precisamente, la de suministrar agua a los ciudadanos, pero han fallado con cualquier justificación.

Al desabasto de agua en Tapachula habría que agregarle que las actuales autoridades locales decidieron incrementar las tarifas por ese servicio y, según algunos empresarios, el aumento fue de más de mil por ciento.

Eso generó un descontento generalizado, al grado de que diariamente hubo cientos de quejas por el pésimo servicio y las tarifas impagables, incluso muchos usuarios tuvieron que acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para presentar su denuncia.

En estos dos años de la administración local, las autoridades no tuvieron tampoco la capacidad para gestionar un nuevo foso de captación en el río Coatán, para ya no depender del agua residual de la CFE, mucho menos para una nueva Planta Potabilizadora, porque su vida útil ha llegado a su fin.

En realidad, no hay una obra que sirva de legado al actual Ayuntamiento. Si hoy terminara su periodo, serían recordados por haber inundado las calles, banquetas y mercados con vendimia y comercio informal.

De igual forma, de permitir que las bandas delictivas cometieran los mayores destrozos y saqueos que se tengan registrados en la historia de Chiapas, y que los niveles de inseguridad colocaran a Tapachula en el peor a nivel estatal.

La recolección de la basura, las calles destrozadas, la prostitución en pleno centro de ciudad, los antros de vicio operando a todas horas, la proliferación de las máquinas tragamonedas, la falta de obras, entre otros grandes fracasos, ha hecho ver a éste Ayuntamiento, como el peor que ha tenido Tapachula, incluso por encima de los que tanto criticaron.

A partir de este lunes quedará suspendida la distribución de agua en la ciudad. Sin embargo, hay pobladores de varias colonias que tienen muchos días atrás, de sufrir de ese desabasto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello