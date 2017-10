Secretario de Educación Desatiende Afectaciones en Escuelas de la Entidad

* Denuncian Padres de Familia de Diversos Municipios.

Tapachula, Chiapas; 15 de Octubre.- El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, está más dedicado a sus pretensiones políticas-electoreras que a cumplir cabalmente con su responsabilidad de gestionar, tramitar, agilizar y coordinarse en la reconstrucción por daños totales y parciales de las escuelas colapsadas por los sismos del 7 y 19 de Septiembre pasado.

El exdiputado local, exdirigente estatal priista y hoy Secretario de Educación, no da la cara ante los reclamos de los padres de familias y docentes que por todas partes le buscan para los apoyos del INIFECH y FONDEN por el desastre de los sismos en sus escuelas con alto riesgo, con dictámenes de las mismas autoridades de no utilizar y demolerse.

Al secretario Domínguez Castellanos se le observa más ocupado en la grilla política, mostrando así que no le ha importado que buena parte la niñez chiapaneca esté sin recibir sus enseñanzas y sigue la incertidumbre de no saber cuándo reinician clases en espacios alternos, o pierden el ciclo escolar.

De muestra en Tapachula está la escuela primaria “José Emilio Grajales”, en el fraccionamiento Solidaridad 2000, donde el Colegio de Ingenieros Civiles dictaminó que la mayor parte del inmueble debe ser demolido y Domínguez Castellanos sólo manda a decir, vía Supervisoría Escolar, que inicien clases.

Hay infinidad de escuelas colapsadas en este y demás municipios de la región Costa y el resto del Estado, sin recibir los apoyos urgentes, sólo piden se regrese a clases, pero no dicen en dónde y cómo, ni la autoridad educativa local asume su responsabilidad; otro caso es el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, en Puerto Madero, con dictamen de Protección Civil del Estado para demoler, pero de igual manera, el secretario Domínguez les pide que regresen a clases.

Del registro del total de 19,831 planteles educativos en el Estado, el Secretario precisó, “por los sismos del 7 y 19 de septiembre, sólo 0.6 por ciento, tuvieron daños la infraestructura de las escuelas en los 122 municipios, o sea, más de 18 mil planteles no han sufrido afectaciones”, pero eso está lejos de la verdad.

Con su errónea política priista de ocultar y minimizar la realidad de los daños en los planteles educativos, desde un inicio Domínguez Castellanos se dio a esa tarea, la de mal informar de que menos del uno por ciento de las escuelas habían sufrido afectaciones severas, por lo que ante la evidente irresponsabilidad se organizan protestas.

El también Exrector de la UNICACH, hoy incumple con la política educativa estatal, su compromiso asumido hace poco más de un año al tomar posesión, de trabajar por el desarrollo de la educación y de mejorar la calidad educativa, hace exactamente lo contrario en medio de la crisis educativa que nos trajeron y acrecentaron los sismos. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar