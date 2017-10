*Menos Política, más Soluciones: Megar.

CDMX; 17 de Octubre de 2017.- Dando seguimiento a la demanda de los chiapanecos, Melgar sostuvo un encuentro en el Senado de la República con representantes de CFE, donde se tomaron acuerdos para la reducción de tarifas, “vamos avanzando con el ‘Plan Chiapas’, para resolver los altos cobros de luz”, expresó.

“Basta de hacer política, estamos dando soluciones reales, Chiapas es un Estado que aporta mucho a la Federación, por eso exigimos un trato justo con mejores tarifas, si no hay ingreso no hay pago y si ganas poquito, pagas poquito, debemos entender que no se puede exigir a la gente algo que no tiene”, puntualizó.

Asimismo, anunció que el próximo jueves 26 de Octubre, en la capital chiapaneca se reunirán diversas organizaciones ciudadanas con autoridades de CFE, para seguir trabajando en beneficio de las familias que menos tienen.

Cabe destacar que el “Plan Chiapas”, forma parte del “Tratado ciudadano” impulsado por Melgar, quien busca dignificar un lugar frente a la Federación, ya que no es congruente que siendo el Estado que produce más del 40% de la energía en México, también sea uno de los que más paga por este servicio.

“Estamos avanzando con soluciones ciudadanas honestas, el Plan Chiapas está creado para acabar con años de injusticia, hoy estamos exigiendo subsidios y tarifas justas de CFE, esto también abona a reactivar la economía y construye un Chiapas productivo”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa