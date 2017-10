Apoyo a MiPyMes Fortalece Actividad Turística: MVC

*El Gobernador benefició a con recursos y equipamiento a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por sismo

*Entregó 25 patrullas nuevas; supervisó la construcción del Centro Multideportivo e inauguró el Museo Rosario Castellanos, el CEDECO y el CAM

Comitán de Domínguez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello entregó equipamiento y recursos a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), del municipio de Comitán de Domínguez, con la finalidad de reactivar la economía y fortalecer la actividad turística que se vio afectada luego del sismo del 7 de septiembre.

Al hacer entrega mano a mano de los recursos, el mandatario precisó que el turismo es uno de los pilares económicos con el que miles de familias chiapanecas sustentan su desarrollo, por lo que su gobierno brinda todo el respaldo necesario a quienes prestan servicios en este rubro.

“Hoy están ustedes constatando que no están solos, que los micros, pequeños y medianos empresarios de Comitán que sufrieron afectaciones, están recibiendo apoyos en propia mano, sin intermediarios. Es muy importante reactivar el turismo de manera inmediata en esta región”, indicó.

El Ejecutivo estatal detalló que a través del censo realizado tras el sismo, se han detectado más de mil 800 comercios y negocios con daños serios, a los cuales además de otorgarles un recurso económico, se les brinda equipamiento y capacitación.

En su intervención, el empresario del rubro hotelero, Rubén Morales Serrano, agradeció el respaldo que se brinda al sector empresarial que resultó damnificado y con el que podrán reactivar sus servicios al turismo local e internacional que visitan a este pueblo mágico.

En esta ocasión, se otorgó un recurso económico de 10 mil pesos a 31 micros, pequeños y medianos empresarios, así como apoyos del Programa para la Mejora Competitiva de Hoteles y Posadas a 10 beneficiados, quienes recibieron kits que incluyen colchones matrimoniales, pantallas, secadoras, planchas, computadora de escritorio, radios y exhibidor para publicidad.

Igualmente, equipamiento productivo para 10 empresas del giro de alimentos, que incluyen estufas, planchas, gas LP, refrigeradores, licuadoras, procesadores de alimentos y exhibidores.

Como parte de esta gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo entregó 25 patrullas para fortalecer la seguridad en los municipios de Comitán de Domínguez, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Las Rosas, Tzimol, Maravilla Tenejapa, Venustiano Carranza y Socoltenango.

“Seguimos trabajando sin descanso para brindar mayor seguridad a la ciudadanía y mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros de la República Mexicana, como lo señalan las cifras del INEGI”, manifestó.

En otro momento, Velasco Coello inauguró la rehabilitación del Museo Rosario Castellanos (MUROC), donde invitó a la población a visitar este espacio que promueve el legado de la escritora y forma parte de la cultura de Chiapas.

Acompañado de Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la poeta, señaló que además de mostrar al mundo la trayectoria de una gran escritora, esta rehabilitación fortalecerá al turismo en la Meseta Comiteca Tojolabal.

“Los invitamos a que vengan a visitar el Museo Rosario Castellanos porque es parte de nuestra cultura, historia y raíces como chiapanecos. Nos sentimos muy orgullosos de promover el legado de Rosario Castellanos”, apuntó.

Por su parte, Guerra Castellanos expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por hacer realidad las mejoras en este espacio que proporciona un recorrido por la vida y obra de su madre, quien fue considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX.

“Este proyecto se venía platicando hace más de dos décadas, finalmente, en estos últimos dos años, se vio el compromiso y la convicción y aquí está listo, no me imaginaba que tan pronto iba a tener el gusto. En estos días que han sido de tristeza por las tragedias naturales vividas en Chiapas, es una enorme alegría que algo de cultura y vinculado con la historia de Comitán pueda estar siendo inaugurado”, enfatizó.

Cabe destacar que la rehabilitación, en la que se invirtieron 16 millones de pesos, consistió en trabajos de museografía, recubrimientos de pisos, pintura, esmaltes, techumbres, adquisición de mobiliario, sistema de control y vigilancia, entre otros.

Durante esta visita, el Gobernador también inauguró el Centro de Atención Múltiple para niñas y niños de escasos recursos que requieran atención especializada, terapias y consultas con equipamiento de primer nivel.

En esta obra se invirtieron más de 14 millones de pesos y cuenta con sala de espera, áreas de enfermería, guardería de lactantes, preescolar y escolar, trabajo social, psicología, espacios de educación especializada, talleres de capacitación laboral, cocina, comedor, áreas verdes, culturales, deportivas y de juegos.

Posteriormente, el mandatario cortó el listón inaugural del nuevo Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), en el que se fomentarán hábitos saludables como la práctica del deporte y generará comunidades seguras a través de una mayor cohesión social.

Cabe destacar que el Centro de Desarrollo Comunitario, en el que se invirtieron más de 4 millones de pesos, tiene espacios para talleres, cancha de usos múltiples, campo de futbol sintético, trotapista y juegos infantiles.

Finalmente, supervisó los avances en la obra del nuevo Centro Multideportivo que contará con canchas de paddle, tenis, de futbol, gimnasios al aire libre, entre otras áreas recreativas.

Estuvieron presentes durante la gira, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el director del Consejo Estatal para las Culturas y Artes de Chiapas, Juan Carlos Cal y Mayor; el presidente municipal, Mario Guillén Domínguez; la presidenta del DIF de Comitán, Estrella Molina Guerra, así como los diputados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y Mauricio Cordero Rodríguez. ICOSO