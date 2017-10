Llama Aguilar Bodegas a no Permitir el Regreso de Gobiernos Corruptos a Chiapas

*COMO EL DE JUAN SABINES QUE DEJO EN BANCARROTA AL ESTADO.

*MUNICIPIOS INDIGENAS PIDEN A JOSEAN RESCATAR LA PAZ EN SUS COMUNIDADES.

Tuxtla Gutiérrez.- Igual que en Ocosingo como muchas partes de Chiapas, los indígenas del Distrito local VII, se sumaron a la propuesta ciudadana de rescatar los sectores productivos de Chiapas, pero principalmente la zona indígena, donde en las últimas dos décadas han sido víctimas de abandono y segregación, como ocurrió en la administración pasada, cuando se impusieron a las autoridades nativas con fines políticos ajenos a los usos y costumbres de esta región.

El sentido reclamo se fue a fondo cuando hablaron de la participación de la mujer, a quien simuladamente se le ha incluido mañosamente en actividades al servicio de poderes fácticos como el ejercido por Juan Sabines Guerrero, quien causó divisionismo y propició la ruptura hasta de los credos religiosos, de allí que haya demasiado encono y actos violentos porque se crearon bandos ajenos al servicio comunitario y aún persisten en algunos rincones y por ello llaman a la unidad para rescatar la paz y la armonía de los pueblos indígenas.

Con muestras de afecto de líderes y ex alcaldes indígenas de Chenalhó, Aldama, Larráinzar, San Juan Cancuc, Oxchuc, Pantelhó, Villa Las Rosas, Mitontic y Tenejapa, José Antonio Aguilar Bodegas fue recibido en el salón de usos múltiples de Tenejapa, abarrotado por jóvenes, mujeres y hombres que exigen un cambio estructural en las instituciones para devolverle a esta región lo que hace una década le arrebató un Gobierno irascible e intolerante que pisoteó la dignidad y creó un clima hostil alejado del desarrollo social.

Aguilar Bodegas, conocedor de los temas que aquejan a los indígenas de esta importante región de Chiapas, escuchó con detenimiento a sus amigos, quienes lo invitaron a sumarse al rescate del Estado desde el corazón de los pueblos nativos, donde hay retrasos ancestrales en materia de salud, educación y desarrollo agropecuario.

En medio de una tarde lluviosa y fría, pero cobijado por el calor de un pueblo unido, Jósean, como le llaman de cariño al exsecretario del Campo, propuso hacer a un lado las diferencias y los rencores y buscar con unidad y fuerza lo que tanto anhelan, sin violencia, con orden y mucho respeto. “Es así como podemos hacernos escuchar, porque es necesario que nos escuchen, es urgente que haya un cambio de fondo en los nuevos gobiernos y no permitir nunca más el regreso de gente corrupta, bandidos y saqueadores que sólo han medrado con la dignidad de los chiapanecos”, señaló el exfuncionario de Manuel Velasco Coello.

Y es que en las diversas intervenciones, no faltó quien señalara al exgobernador Juan Sabines como el artífice de las divisiones, el atraso social y la represión contra quienes no estuvieron de acuerdo con su forma de gobernar.

Por eso urgieron la necesidad de conformar un frente que rescate todos los sectores productivos, sin menoscabo de los intereses comunes y para cerrarle el paso a quienes pretendan o intenten volver a mancillar la tranquilidad de los pueblos indígenas.

Aguilar Bodegas no sólo se sumó a la propuesta de sus amigos indígenas, también se comprometió a buscar apoyos para continuar con ese rescate que inició en el Gobierno de Manuel Velasco Coello, pero ante el quebranto económico que encontró al llegar a la gubernatura, no le permitió hacer más por este importante sector de los altos, norte y selva de Chiapas.

Ya entrada la noche, Jósean prometió regresar en breve para seguir de cerca la organización de los sectores y caminar en búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo de cara a la renovación de los gobiernos.