Chiapas Merece Gobiernos Surgidos del Pueblo no de Caprichos o Imposiciones: JÓSEAN

* No Como el Gobierno Corrupto de Juan Sabines.

Camino hacia la zona norte fronteriza, José Antonio Aguilar Bodegas hizo una parada en Comitán, donde le aguardaban decenas de líderes políticos y sociales de la región, agrupados por la asociación “Renovación Ciudadana”, a quienes escuchó hablar sobre la importancia de promover juntos a un Gobierno que no provenga de la corrupción y el engaño.

El Presidente del Movimiento Renovación Ciudadana, que aglutina a todos los sectores de la región, Guillermo Rodas, urgió la necesidad de un gobierno comprometido con la sociedad “que no engañe, que no olvide, que prometa lo que no va a cumplir y menos que robe”.

Y es que es un reclamo a voces donde la coincidencia es a no repetir los errores del pasado, donde gobiernos corruptos como el de Juan Sabines Guerrero, le hicieron tanto daño al Estado que estamos frente a una crisis que será una carga durante las siguientes tres décadas.

La sociedad fronteriza ve en Jósean a un hombre de valor, con camino pleno en todos los rincones de Chiapas y con un gran trabajo que le ha permitido encabezar liderazgo auténticos donde le ha tocado servir. De allí la invitación a que se sume a esta cruzada por la renovación de nuevos gobiernos alejados de la corrupción.

Guillermo Rodas considera a Aguilar Bodegas como un hombre de gran capacidad y arraigo estatal a quien hace dos sexenios no le robaron la elección, sino a la sociedad, “le robaron al pueblo la oportunidad de tener un gobierno que impulsara el desarrollo, no el atraso en el que estamos sumidos”.

El grupo Renovación Ciudadana se suma también a las voces chiapanecas que reclaman el regreso de un gobierno incluyente, de un gobierno que no olvide, que fomente el desarrollo y la productividad, que camine con su gente en cada rincón del Estado.

“Hoy estamos seguros que con unidad podemos recuperar al Estado, sacarlo de la enorme crisis en que se encuentra producto de la traición al pueblo y el quebranto de la economía”, dijo en su importante discurso el líder de Renovación Ciudadana.

“Lo construyamos juntos”, es el lema de este proyecto de renovación social de Chiapas y José Antonio Aguilar Bodegas dijo que la invitación es más que un compromiso, porque él es un ciudadano que recoge el reclamo social y no puede hacerse a un lado cuando más se necesita recuperar la credibilidad de los Gobiernos.

“Nos aliamos a ustedes, no sumamos a esas voces hartas de la traición y el engaño. No incluimos a su lucha porque también queremos ver de nuevo a ese pueblo pujante y luchador que avanza día a día con el esfuerzo de los hombres, las mujer a y los jóvenes que aman a su Estado”, respondió Josean, al tiempo de recordar que en el caso del PRI, que este fin de semana celebra su Consejo Político Nacional, se ha olvidado de la fuerza que representa la sociedad y cree que a estas alturas puede volver a jugar a robar conciencias y acaparar votos como si fueran gotas de lluvia.

Y es que a respuesta de uno de los participantes acerca de la fuerza que creen tener los partidos políticos como el PRI, donde milita Aguilar Bodegas, sostuvo que el Consejo Político Nacional del tricolor está amañado, porque al olvidarse de la militancia se olvidaron de la sociedad, que es la lleva al poder a los Gobiernos.

Ya al calor del discurso, sentenció que si no se incluye a los sectores sociales, como ocurre con el PRI en Chiapas, no esperen una respuesta congraciada.

Y les recordó a quienes se han apoderado del instituto político que, “el PRI no es de una persona, no es de un particular, es de una militancia fiel, noble y profundamente comprometida con los principios y valores de servicio al pueblo y fundados en los estatutos que lo rigen, por ello, encabezar una representación social que no salga de las bases, están condenados al fracaso.

“Basta ya de gobiernos emanados de la imposición y los caprichos”, concluyó.

Mas tarde, Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión con agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Comunicado de Prensa