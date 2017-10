Reconoce Gobernador Velasco a Personal Médico por Actuación en Terremoto

Al supervisar los trabajos de rehabilitación del Hospital Rural No. 3 del municipio de Ocozocoautla, el gobernador Manuel Velasco Coello y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, reconocieron al personal médico por su actuación durante el sismo del 7 de septiembre.

Acompañado del secretario de Salud en el estado, Francisco Ortega Farrera, el mandatario destacó el apoyo incondicional que se tiene con la Federación mediante las instancias como el IMSS, que durante la emergencia atendió a más de 100 mil pacientes con las 18 Unidades Médicas Móviles que han sido pieza clave para llegar a las comunidades más alejadas.

En ese contexto, destacaron la labor del personal médico del IMSS y de todo el sector salud por su solidaridad y profesionalismo mostrado en auxilio a la población damnificada. En particular, reconocieron a los médicos de IMSS-Prospera de este municipio, que realizaron una cesárea y salvaron la vida de madre e hijo en pleno sismo.

“Quiero expresarles mi mayor agradecimiento a esta gran institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me siento muy agradecido con cada uno de ustedes. De manera muy especial quiero expresar un agradecimiento a su director Mikel Arriola porque aquí ha estado con nosotros desde el 7 de septiembre, brazo con brazo, recorriendo las comunidades y atendiendo a la población damnificada”, indicó.

Y es que durante el sismo, Ana Dalia era atendida por un equipo de especialistas, encabezado por el ginecobstetra Juan José Gijón. Esta cirugía, que duró una hora 40 minutos, se llevó a cabo en uno de los quirófanos que sufrió daños, no había luz y por medio de celulares, el equipo conformado por cinco personas permaneció en el hospital para atender el nacimiento de un niño que pesó dos kilos 800 gramos.

Por lo anterior, el Gobernador y el titular del IMSS entregaron los reconocimientos al especialista Juan José Gijón, a los operadores de mantenimiento Gilberto Hernández Morales y Hugo Bezares Montesinos; al químico fármaco biólogo Julio Ruiz López; a la auxiliar de enfermería, Berenice Robledo Orellana; a la pasante de enfermería, Cecilia Sánchez Cruz; a la residente de medicina familiar, Karla Rojas Guerrero; y al coordinador médico del servicio de urgencias, Genaro Robles Cosgaya.

Es importante destacar que los daños que tuvo en infraestructura dicho hospital, ha sido reparado de manera inmediata para no interrumpir los servicios médicos que se brindan a los habitantes de los diversos barrios y comunidades.

En su intervención, el titular del IMSS precisó que con estas acciones se concreta la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al estar presente de forma permanente con las y los doctores que respondieron a las necesidades médicas de la población damnificada.

Al tiempo de informar que para la rehabilitación de este hospital, se realiza una inversión de más de un millón de pesos, el funcionario federal hizo un reconocimiento a todo el personal por su solidaridad demostrada durante el sismo.

“Les quiero decir que ustedes son unos verdaderos héroes, estamos muy orgullosos el Presidente de la República, un servidor y el Gobernador por su trabajo, y sin duda el IMSS Prospera es la mejor carta de presentación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social”, aplaudió.

Al hacer uso de la palabra, Frinné Azuara Yarzábal, titular de la Unidad del Programa IMSS Prospera, destacó el compromiso de la plantilla que labora en este hospital rural que cumple 35 años en operatividad, puesto que a raíz del terremoto cumplieron jornadas extenuantes para atender a las y los chiapanecos afectados.

En otro momento, el Ejecutivo estatal junto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social atestiguaron la reapertura de la Unidad Médica Familiar número 25 en Tuxtla Gutiérrez y encabezaron el arranque de la Campaña de Vacunación Anti Influenza 2017-2018.

Junto al personal médico, enfermeras, administrativos y representantes de los sindicatos al servicio de la salud, el mandatario y el funcionario federal recorrieron las instalaciones de dicha unidad médica, las cuales sufrieron daños estructurales por el sismo y que han sido rehabilitadas para brindar mayor seguridad y atención a las y los derechohabientes, con una inversión de 6 millones de pesos, en beneficio de más de 57 mil afiliados al IMSS.

En ese marco, Velasco Coello agradeció al IMSS por el gran trabajo que realiza por Chiapas al concluir en tiempo récord la rehabilitación de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Tuxtla y atender a los damnificados por el sismo con sus unidades móviles, al tiempo de realizar trabajos para agilizar la rehabilitación de daños en otras unidades médicas del estado.

Por su parte, el Director General del IMSS señaló que las tareas importantes se realizaron en dos ejes: el primero, brindar y garantizar el apoyo a la población damnificada; y segunda, fortalecer la coordinación y compromiso de los tres órdenes de gobierno al entregar buenos resultados, como la reapertura de esta Unidad Médica Familiar número 25, que es considerada una de las más importantes a nivel nacional.

Posteriormente, el Gobernador y el titular del IMSS, encabezaron el arranque de la Campaña de Vacunación Anti Influenza 2017-2018, donde se aplicarán un millón 325 mil dosis de vacunas, en mil 359 puestos fijos y 134 móviles en todo el estado.

Luego de aplicarse la vacuna anti influenza, el Gobernador destacó que la prevención es la herramienta más poderosa que se tiene para cuidar la salud de la población, “es muy importante que las ciudadanas y los ciudadanos puedan y acudan a vacunarse con sus hijas y sus hijos, es muy rápido; en esta época de frío es muy importante tener las defensas altas y para eso precisamente es la campaña de vacunación”.

Al hacer uso de la palabra, Mikel Arriola reconoció el esfuerzo que el sector salud realiza para afrontar este riesgo, donde el inicio oportuno de la campaña es un claro ejemplo de que en Chiapas se trabaja a favor de la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

En este evento, se entregó equipamiento de refrigeración para modernizar y fortalecer la red de frío, que durante más de 12 años no se realizaba; esta acción es importante para la distribución de las vacunas en todo el estado.

A esta gira de trabajo asistieron el ex gobernador Julio César Ruíz Ferro; el director de la Unidad de Vinculación y Evaluación de Delegaciones, Antonio Grimaldo Monroy; el coordinador de Atención en Salud de Primer Nivel, Manuel Cervantes Ocampo; el delegado del IMSS en Chiapas, Gibran de la Torre; el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, Jorge Manuel Alegría Sánchez; entre otros. ICOSO