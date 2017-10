Transportistas Clausuran Terminales Piratas Exigen Reordenamiento de Unidades Foráneas

* Bloquearon por Varias Horas el Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- Más de mil unidades del transporte público en su modalidad de taxis y colectivas, paralizaron sus actividades en la mañana de este viernes y bloquearon las principales calles de la ciudad, en protesta por el desorden vial que originan las unidades foráneas y terminales piratas.

Desde las 10 horas, los choferes y concesionarios empezaron a cerrar los cruceros céntricos y, después, se ampliaron hacia otros puntos.

A ese movimiento se unieron representantes de Cámaras, Colegios, sectores productivos y de organizaciones sociales, así como comerciantes, quienes al medio día concedieron una rueda de prensa para hablar sobre lo ocurrido.

Edgar Bustamante Girón, en voz del sector transportista, explicó que diariamente entran al centro de la ciudad unas 500 unidades provenientes de los municipios de Tuxtla Chico, Cacahoatán y Suchiate, principalmente, y cada una de ellas realiza cinco vueltas desde su lugar de origen, es decir, unas 2 mil 500 veces en total.

Esos vehículos foráneos, según dijo, están utilizando las calles del centro de la ciudad como base de operaciones y con ello, le quita toda posibilidad de estacionamiento al turismo y a personas que quieren realizar sus compras en el comercio establecido, ir a restaurantes, hoteles o realizar sus trámites.

Además, bajan y suben el pasaje en el lugar donde ellos quieren, se estacionan en doble fila y su sola circulación en el primer cuadro, ocasiona congestionamiento.

“¿Qué pasaría si se quitaran esos 500 carros de las calles de la ciudad, sobre todo a la hora pico?”, cuestionó Bustamante.

En otros municipios, como el caso de Tuxtla Chico, detalló, las autoridades municipales acordaron en Cabildo no permitir que unidades de otras regiones ingresen a la ciudad con pasaje, porque de lo contrario los multan o, como ya ha sucedido, los tricicleros bloquean al vehículo y así lo mantienen por el resto del día.

Algo similar ocurre en los municipios circunvecinos, donde sus autoridades protegen a los sectores y empresarios locales y no permiten que personas de fuera lleguen a ofrecer los servicios.

Señaló que en Tapachula es todo lo contrario, ya que el Ayuntamiento ha permitido que los foráneos se hayan apropiado literalmente del centro de la ciudad e, incluso, en las últimas horas ya “inauguraron” otras bases en las calles, a unos cuantos metros del Palacio Municipal.

Ese problema ha sido presentado infinidad de veces ante las autoridades locales y estatales, pero que no han querido actuar y, por lo contrario, pareciera que están confabulados por algún tipo de acuerdo, recalcó.

Por ello se vieron obligados a externar su protesta públicamente y pretendían sacar ellos mismos todas esas unidades foráneas del centro, pero curiosamente los carros desaparecieron.

Este viernes, las casas que han sido improvisadas como “terminales” del transporte, sin cumplir con lo que establece la ley, es decir, piratas, también permanecieron cerradas.

Incluso en algunas de ellas, los manifestantes hicieron la clausura simbólica de esas terminales y adelantaron que, de continuar con ese mismo problema, la protesta será general.

Recalcó que, de acuerdo a cifras oficiales, en esos puntos ilegales, en donde se aborda o desciende pasaje en Tapachula, se cometen diariamente entre 40 y 50 asaltos o robos comunes, como celulares, bolsos, cadenas y otros artículos personales.

Ahí, los manifestantes leyeron un comunicado en el que se establece que los ciudadanos de Tapachula y el transporte público se unen en una sola causa en común, que es el reordenamiento integral y que para ello exigen la aplicación de la ley el restablecimiento del orden público.

Por ello solicitaron la reubicación del transporte foráneo del primer cuadro de la ciudad y el reordenamiento de las rutas, incluyendo las del servicio colectivo;

Así también, la reubicación o reordenamiento de las rutas del transporte público ejidal que también circula dentro del primer cuadro; además de las colectivas federales que están fuera de la Terminal de Corto Recorrido y se ubican cerca del parque central.

Al hacerlo, dijeron se logrará mejorar la circulación vial; la disminución de la delincuencia en los paraderos de servicio colectivo, por la alta concentración de personas en un solo lugar, donde hoy es el principal foco rojo y tema de la mesa de seguridad

Además la recuperación de unos 500 cajones de estacionamiento público que hoy son terminales irregulares de transporte público y que pasarían a manos de la población y del turismo; la disminución de contaminación auditiva; el embellecimiento y mejoramiento de la imagen urbana, entre otros.

Poco después, dieron por concluida su protesta y liberaron las calles, con la advertencia de que estarán atentos a lo que hagan las autoridades para arreglar ese problema.

Aprovechó para hacer un reconocimiento público a las autoridades estatales porque en las últimas horas desalojaron por la fuerza a un grupo de camioneros que mantenía bloqueada la obra del nuevo hospital del IMSS en Tapachula, y se corría el riesgo de que los recursos fueran envidos a otras regiones del país. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Fotos/Rodolfo Hernández