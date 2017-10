Rechazan Morena, PAN y PRD Cese del Fiscal de la FEPADE

* Objetarán Destitución Ante el Senado.

México.- Las bancadas del PAN, PT, PRD y legisladores afines a Morena en el Senado objetarán la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto; buscan sumar sus votos y alcanzar mayoría simple en el pleno de la Cámara Alta, con lo que restituirían en el cargo al ex funcionario removido.

El senador Roberto Gil adelantó que objetarán la destitución y en dicho trámite pedirán la comparecencia del titular de PGR y la garantía de audiencia para el hoy ex fiscal. Afirmó que la remoción es jurídicamente cuestionable y políticamente atroz. Se trata, argumentó, de un error que costará mucho en la credibilidad del gobierno mexicano.

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional determinó solicitar a los senadores emanados de blanquiazul ejercer su facultad constitucional para objetar esta remoción que, afirma, es “inaceptable”.

El secretario general del PAN, Damián Zepeda, dijo que los senadores del blanquiazul deben hacer uso del recurso que permite oponerse a la remoción de Santiago Nieto.

La aspirante presidencial independiente Margarita Zavala expresó que ante la remoción del titular de la FEPADE, “en pleno proceso electoral”, el Senado de la República debe objetar la decisión.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador del PRD, dijo que “no puede ser que de un plumazo se quiten de encima a un fiscal”.

A su vez, el senador del PT, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que la destitución de Nieto Castillo se debió a los avances en las investigaciones de sobornos de la empresa Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El legislador Mario Delgado afirmó que el Senado no permitirá el cese y la próxima semana se objetará la determinación para que la mayoría de la Cámara Alta lo ratifique nuevamente y permanezca en el cargo.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que lo ocurrido son señales claras de que la maquinaria gubernamental ya se echó a andar. “Son señales claras de que la maquinaria ya se echó a andar”, señaló la perredista.

Añadió que la Constitución prevé que esta destitución puede ser objetada por el voto de la mayoría en la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, acción que se determinó sea impulsada desde el PRD.

Por su parte, el representante del PAN ante el INE,Jorge López Martín, le envió una solicitud al presidente del Senado, Ernesto Cordero, para que objete la remoción, y argumentó que sólo el titular de la PGR puede destituir a funcionarios, no encargados de despacho.

En tanto, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, dijo que es una venganza hacia un “fiscal incómodo”, porque investigaba los presuntos actos de corrupción de Lozoya en el caso Odebrecht.

Indicó que ojalá el Senado de la República sea un “órgano digno”, ejerza su facultad y no permita la remoción de Nieto por parte de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, dijo que con el despido de Santiago Nieto queda claro que el Presidente de la República quiere “proteger a Lozoya por el escándalo de Odebrecht, que financió la campaña”.

Debilidad institucional. Más de una decena de organizaciones y diversos especialistas advirtieron que en un contexto de debilidad institucional la remoción resulta “extremadamente preocupante” y “constitucionalmente cuestionable”.

En un comunicado firmado por diversas organizaciones y difundido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, destacaron que la FEPADE no sólo investigaba el caso Odebrecht, sino otros temas sensibles.

Las ONG también consideraron inquietante e insuficiente la explicación ofrecida por el procurador general en funciones, Alberto Elías Beltrán, al decir que Nieto Castillo transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la PGR, “cuando la última noticia que tuvimos del ahora ex fiscal fue su posicionamiento respecto a que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le había pedido un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso Odebrecht”, puntualizó.

“En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la FEPADE es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración y administración de justicia de este país”, afirmó la organización.

En ese sentido, los firmantes expresaron su preocupación ante la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos. “.

La senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que esta decisión debió autorizarla el presidente Enrique Peña Nieto, pues el encargado de la PGR no es autónomo y deberá sustentar con detalle los motivos del despido del fiscal, que podrá ser revertido por una mayoría simple de los presentes en el pleno. SUN