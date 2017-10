TLCAN con México, Sólo si es “Justo” Para EU

* Arremete Nuevamente Trump.

Washington. El presidente Donald Trump expresó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será “probablemente renegociado”, aunque advirtió que esto solo sucedería si el resultado final es “justo” para Estados Unidos.

“Probablemente será renegociado, pero si no es es renegociado de manera exitosa para que sea justo para Estados Unidos entonces será terminado”, indicó en una entrevista transmitida este domingo por el canal Fox News.

La declaración añadió una ligera dosis de optimismo a sus anteriores posiciones sobre el TLCAN, del que opinó que debía ser terminado para dar paso a acuerdos bilaterales. El comentario de Trump, no obstante, tampoco pareció variar de manera sustantiva de sus opiniones expresadas con anterioridad.

En la entrevista, conducida por María Bartiromo, el presidente repitió su noción de que varios países “se aprovechan de Estados Unidos”, lo que debía detenerse y luego expresó sus dudas sobre el TLCAN aunque pareció confundir el tratado en sí mismo con México, uno de los socios.

“Como sabes, ahora estamos negociando con el TLCAN. Tienen en este momento una elección y muchas cosas. Pero en algún momento el TLCAN será ya sea renegociado para que sea justo con Estados Unidos o será terminado. Es así de simple”, aseguró.

México tiene elecciones generales hasta el próximo año, aunque varios analistas han considerado que si la renegociación del TLCAN se extiende más allá de 2017, las conversaciones serían afectadas por el clima electoral.

En otros temas relacionados con México, Trump insistió que Estados Unidos “tendría que construir el muro” en su frontera sur. Agregó: “mira lo que está pasando en México. Tenemos que construir el muro para detener el tráfico de drogas en gran medida”.

El presidente señaló que la crisis de las drogas en Estados Unidos se encuentra ahora en niveles nunca vistos anteriormente, y en ese sentido reiteró que el muro contribuiría a solucionar este problema.

“Muchas de las drogas cruzan por la frontera sur y necesitamos un muro. Tendremos un muro”, enfatizó.

El presidente repitió además su intención de crear una solución legislativa para los jóvenes inmigrantes indocumentados que se han beneficiado con el programa de deportación diferida o DACA.

“Tenemos que… me gustaría hacer algo sobre DACA, y estamos negociando ahora mismo con los demócratas. Veremos si podemos alcanzar una solución”, sostuvo.

Trump aseguró que los republicanos “están muy abiertos” en torno a encontrar una solución legislativa para los jóvenes DACA, aunque advirtió: “pero tenemos que obtener algo a cambio”. AGENCIAS