Todas las Escuelas Dañadas por Sismo en Chiapas Serán Rehabilitadas: Gómez Aranda

* EL COMPROMISO ES TRABAJAR CON CELERIDAD PARA NORMALIZAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ENTIDAD.

* PRÓXIMAMENTE SE ENTREGARÁN TARJETAS CON APOYOS A DIRECTORES DE ESCUELAS, QUIENES SERÁN VIGILADOS PARA QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SE DESTINEN A OTRO FIN.

Tuxtla Gutiérrez.- En reunión con padres de familia y maestros de la región Soconusco, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, precisó que lo más importante para el Gobernador Manuel Velasco Coello es la seguridad de los niños y sus maestros, por lo que se trabaja intensamente con el Gobierno de la República para iniciar la rehabilitación de las escuelas que sufrieron afectaciones por los sismos que sacudieron a Chiapas el 7 y 19 de Septiembre.

Acompañado por el Secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, del Director General de Instituto para la Infraestructura Educativa, Eduardo Zenteno Núñez y el Delegado de la SEP en Chiapas, Mario Sánchez de Cima Bretón, el responsable de la política interna explicó que el compromiso del Gobierno del Estado es trabajar con celeridad para normalizar los servicios educativos en la entidad, por lo que destacó que la colaboración de los padres de familia y maestros será fundamental en este proceso.

En su intervención, el Secretario de Educación detalló que de las más de 20 mil escuelas que existen en Chiapas, se cuenta con un censo con 2 mil 842 centros escolares que cuentan con algún tipo de daño y de este universo, 762 fueron afectados parcialmente y únicamente tres se dictaminaron como daño total, por lo que tendrán que ser reconstruidos totalmente.

Domínguez Castellanos informó que la próxima semana el Gobierno Federal iniciará la entrega de las primeras tarjetas con apoyos a los Directores de escuelas, quienes serán vigilados por los Comités de padres de familia y maestros para que los recursos asignados no se destinen a otro fin que no sea la rehabilitación.

Por su parte, Eduardo Zenteno Núñez indicó que en apoyo a la niñez chiapaneca y a sus maestros, se gestionaron recursos para implementar aulas móviles en aquellas localidades donde no se pueden impartir clases con normalidad, sin embargo, se recibieron más de 3 mil solicitudes de municipios afectados, que no son posibles atender, porque la única empresa en el país que las fabrica no tiene la capacidad operativa, por lo que se dará prioridad a la reparación de las escuelas.

En diversas intervenciones, los padres de familia y maestros manifestaron su preocupación de que no se interrumpa el ciclo escolar y expusieron diversos casos de centros educativos que requieren de dictamen por las condiciones en que se encuentran, a lo que el titular del INIFECH se comprometió a realizar un recorrido de supervisión, a fin de constatar daños e integrar los expedientes técnicos correspondientes para solicitar recursos que permitan su rehabilitación.

En nombre del Gobierno de la República, el Delegado de la SEP y el Secretario Técnico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Luis Ángel Jácome García, refrendaron el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la reconstrucción en Chiapas para que los niños y sus maestros puedan regresar a clases y concluyan el ciclo escolar vigente. Comunicado de Prensa