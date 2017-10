Transparenta SHCP Destino de 6 Mmdp Enviados por la Federación a Estados Dañados por Sismos

* Los más Beneficiados son Oaxaca con 2 mil 450 Mdp y Chiapas con mil 677 Mdp.

Ciudad de México. El gobierno federal desembolsó, hasta el pasado 18 de octubre, 6 mil 844 millones 389 mil pesos para las zonas afectadas por los terremotos de septiembre, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cantidad está consignada en la Plataforma Fuerza México donde además se detalla que “aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no recibió ni participó en su gestión, tuvo conocimiento de aportaciones financieras por 2.6 millones de dólares americanos, 550 mil dólares canadienses y 10 mil euros”, proporcionados por distintos países y del Vaticano que se han canalizado a través de la Cruz Roja, el Fideicomiso Fuerza México y la Nunciatura Apostólica de México. Tales donaciones equivalen a 57 millones 869 mil pesos al tipo de cambio actual del euro y los dólares estadunidense y canadiense.

En dicho portal también se consigna que 24 naciones, así como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) brindaron apoyo técnico al país con equipos de brigadistas, ingenieros y perros rescatistas, e hicieron donaciones en especie que van desde agua y alimentos no perecederos, kits de higiene personal, kits de cocina, frazadas, pastilla potabilizadoras de agua hasta colchones, camas plegables y equipo sanitario.

Incluso regalaron más de 9 mil 300 casas de campaña (Rusia donó 64, Canadá mil 517, Chile 3 mil 17 y China 5 mil 800) y hasta 5 carpas por parte de Venezuela y un hospital de campaña con insumos que fue proporcionado por Cuba.

En la plataforma se explica que los 6 mil 844 millones de pesos en recursos públicos, a los que Hacienda hizo referencia este domingo en su informe semanal, fueron entregados como “apoyos parciales inmediatos para la ejecución de acciones emergentes, trabajos y obras decarácter prioritario y urgente, dirigidos a solventar la acción crítica del desastre natural como restablecimiento de comunicaciones, servicios básicos, limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que lleve a la normalización de la actividad de la zona afectada”.

Oaxaca concentró la mayoría de los recursos con un 35.8 por ciento del total, equivalentes a 2 mil 450 millones de pesos, seguido de Chiapas que recibió 24.5 por ciento, es decir mil 677 millones de pesos se aplicaron en Chiapas.

En tanto que para Morelos y la Ciudad de México se aplicaron 10 y 9.8 por ciento, al recibir 688.7 mil millones y 669.1 mil millones de pesos, respectivamente. Los recursos restantes se distribuyeron entre otros cinco estados: Puebla, estado de México, Guerrero y Tlaxcala, éste último con sólo uno por ciento del monto general, además de Veracruz, afectado por la tormenta Katia que azotó sus costas también durante septiembre.

La página http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico incluye un largo listado sobre lo que las autoridades gastaron las botellas de agua, despensas, colchonetas, láminas, kits de aseo, pañales, toallas sanitarias, rollos de papel higiénico, impermeables, botas, linternas, palas, marros, barretas, carretillas, zapapicos, mascarillas y medicamentos que se compraron para atender la emergencia y que se destinaron a cada estado.

Sin embargo, se acota que la información es “preliminar” y aunque se consigna el dinero que se gastó por cada rubro como, por ejemplo, despensas, botellas de agua o cobertores, no indica cuántos se compraron para en cada caso. Por citar un caso, se registró una erogación de 400 mil pesos para botellas de agua de un litro destinadas a Chiapas, pero no se indica cuántas fueron.

El portal también informa en qué áreas se aplicaran los recursos del Fonden, como vivienda, escuelas, hospitales y clínicas, así como el número de construcciones que resultaron afectadas.

A través del informe semanal de su vocería, la SHCP destacó que el programa, el portal, las plataformas interactivas y las guías rápidas en cuestión de transparencia y rendición de cuentas que ha puesto en marcha este gobierno, y a las que incorporó desde finales de septiembre la Plataforma Fuerza México para dar seguimiento a los recursos utilizados para apoyar a las familias damnificadas. AGENCIAS