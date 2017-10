Al Desaparecer los Subsidios se Dispararán Incrementos a las Tarifas Eléctricas de CFE

Los usuarios manifiestan que están pagando tarifas muy altas, por lo que quitarles los subsidios, nadie podrá pagar.

*SECTORES COMERCIALES E INDUSTRIALES ADVIERTEN SEVERO GOLPE A LA ECONOMÍA FAMILIAS.

*LA PARAESTATAL INICIO EL PROCESO DE AJUSTES TARIFARIOS.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entró en un proceso para ajustar sus tarifas debido que está concluyendo el periodo de subsidios y, con ello, se prevé que en los próximos días habrá aumentos considerables en la facturación de los usurarios.

Por ello, diversos organismos productivos y sociales hicieron un llamado este martes a los usuarios en general, a ser muy cautelosos en el uso de aparatos eléctricos, para evitar severos golpes a la economía familiar, comercial e industrial de Chiapas.

Al menos, en teoría, las facturaciones de la CFE son amortiguadas por los subsidios gubernamentales, en el periodo entre el 01 de Mayo al 31 de Octubre, y aún así hay reclamos populares por los altos cobros.

En el llamado, se les está haciendo ver a los usuarios que están a punto de adquirir algún nuevo aparato eléctrico, que revisen los aspectos técnicos y que la capacidad sea la adecuada para el área en la cual se pretende instalar, además de verificar sus instalaciones.

De igual forma, se prevé que sea este mes de Noviembre cuando el Gobierno Federal de a conocer la nueva tarifa de la CFE para el suministro básico de todos los usuarios del país.

Según los lineamientos que entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, en ésta nueva tarifa se explicará el costo de la transmisión y entrega de la electricidad.

El planteamiento es que sean facturaciones transparentes ya que, a diferencia de la actual, los precios se compondrán de cuánto cuesta generar, transmitir, distribuir y entregar la electricidad en los hogares del país.

Con ello, la CFE ya no podrá cobrar “lo que quiera” a los usuarios en el país, ya que la tarifa estará en manos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Las tarifas actuales que hoy se pagan por el suministro básico, está regida a una serie de combustibles, pero en realidad está completamente desfasada de los costos de generación y no es transparente, tal y como se traduce eso al usuario final.

Esta tarifa está deteniendo a los generadores particulares que buscan firmar contratos en el mercado calificado, como las industrias y comercios.

El tema es prioritario, sobre todo porque ahora vienen las inversiones para el Parque Agroindustrial y la Zona Económica Especial, ambas en Puerto Chiapas.

Por lo pronto no está plenamente definido si para Mayo del próximo año habrá nuevamente el subsidio eléctrico o ese estímulo desaparecerá con el nuevo esquema de la CRE.

Esa decisión recaerá en el Gobierno Federal, quien deberá estipularlo también en los próximos días dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación que pasara al escrutinio de los legisladores.

De aprobarse el subsidio eléctrico para el próximo año, que por cierto será electoral, ahora se podrá saber plenamente hacia dónde van esos recursos, cosa que hasta ahora se desconocen, aunque se sospechan que es para pagar millonarios salarios de directivos de la CFE, grandes canonjías y gastos superfluos de su sindicato. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello