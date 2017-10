Arranca Velasco el Programa “Salario Rosa” en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – El gobernador Manuel Velasco Coello arrancó el programa “Bienestar, Salario Rosa”, con la entrega de los primeros apoyos a jefas de familia que fueron afectadas por el sismo del 7 de septiembre.

Ante las beneficiadas, el mandatario señaló que las mujeres juegan un papel indispensable en la reconstrucción del estado, por lo que este recurso contribuye a que puedan poner de pie sus hogares.

“Me da mucho gusto estar hoy con ustedes porque venimos a iniciar un programa con jefas de familia afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Hemos decidido apoyar con un recurso económico a las mujeres que necesitan en este momento de nuestra ayuda”, expresó.

El Ejecutivo estatal apuntó que desde el primer momento de la emergencia, ha recorrido los municipios damnificados para constatar que se esté brindando la atención correspondiente y escuchar lo que las familias necesitan.

“En estos recorridos he tenido la oportunidad de platicar con muchas de ustedes y me han planteado la problemática que les dejó este temblor. Estamos haciendo esfuerzos adicionales para que sepan que no están solas y que siempre van a contar con nuestro respaldo, no con discursos sino con apoyos directamente mano en mano”, manifestó.

Cabe destacar que mediante este programa, las jefas de familia que más lo necesitan van a contar con un recurso bimestral como reconocimiento al trabajo que hacen para sacar adelante a sus hogares, toda vez que las mujeres ocupan 106 horas de la semana en tareas del hogar.

“Bienestar, Salario Rosa” se suma a los programas “Bienestar de Corazón a Corazón”, “Canastas Alimentarias para Jefas de Familia”, “Palabra de Mujer” y “Microcréditos” que va dirigido a emprendedoras y empresarias, así como a las acciones en pro de la salud con Seguro Popular y Clínicas de la Mujer, todo esto con la finalidad de empoderar, reconocer, apoyar y proteger a las chiapanecas.

Al mencionar que a través del Centro de Justicia para las Mujeres se da seguimiento a las denuncias de violencia, el jefe del Ejecutivo agregó que ha instruido a la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres, aumentar su planilla laboral y duplicar esfuerzos para atender de forma eficaz a quienes acudan a dicha dependencia.

“Aún hay muchas mujeres que son violentadas en sus derechos, golpeadas o agredidas física o verbalmente, y lo que queremos es que esos delitos sean denunciados en la Fiscalía Especializada”, enfatizó.

Finalmente, Manuel Velasco resaltó que este sexenio se ha caracterizado por ser defensor férreo de los derechos de las mujeres, en el cual se continuarán promoviendo y fortaleciendo acciones y programas a su favor.

En este evento estuvieron presentes el presidente del Congreso del Estado, Williams Ochoa Gallegos; el diputado Carlos Penagos Vargas; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. ICOSO