Funcionarios de la SAGARPA Exigen Sobornos Para Entregar Programas

* Revela en Entrevista Exclusiva el Dip. Jorge Álvarez.

Tapachula, Chiapas. 27 de Octubre.-El secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Chiapas, el diputado federal, Jorge Álvarez López, reveló que funcionarios de la SAGARPA exigen sobornos a los campesinos para que les entreguen los programas del campo.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, realizada durante la gira de trabajo que realizó el legislador por la frontera sur, señaló que empleados de esa dependencia federal en varios distritos de Chiapas, han condicionado la entrega de los apoyos a cambio de que les den determinadas cantidades de dinero por hectárea beneficiada.

“Nosotros hemos decidido no darles un solo peso a esos funcionarios corruptos, porque sabemos que los programas son un derecho que le corresponde a los campesinos”, dijo.

Por ello, el también Secretario en las Comisiones de Asuntos indígenas, Migratorios y Derechos Humanos del Congreso de la Unión, aplaudió las nuevas disposiciones legales que se han convertido en candados para evitar que “vividores” se aprovechen de los recursos para el campo, como había sucedido por décadas.

“Hay muchos que han vivido de la gente pobre y de los campesinos. Entre ellos hay desde supuestos líderes sociales, hasta servidores públicos”, insistió.

Consideró como crítica la situación por la que está atravesando actualmente el campo en México, y lamentó también que “cada día que pasa, el Gobierno Federal recorta cada vez más el presupuesto para la agricultura y la ganadería en el país”.

Subrayó además que esos candados para el acceso a los programas y proyectos federales, no solo está afectando a los vividores, sino también a los propios campesinos, ya que son tantos requisitos que es imposible acceder a ellos.

Por ejemplo, señaló, les exigen que establezcan con qué empresa van a comercializar algún proyecto, cuando ni siquiera les han entregado las semillas, es decir, cuando los cultivos aún no existen.

Entre otras actividades, el diputado encabezó un evento masivo con campesinos de Tapachula, en donde se entregaron insumos que, en global, se utilizarán en unas 6 mil hectáreas de diversos cultivos.

Puntualizó que las gestiones que se han hecho desde la CIOAC, permitirá beneficiar en total a unos 15 mil productores de los municipios de la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello