Mediante Minuta Desbloquean Acceso a Puerto Chiapas la Reconstrucción de Escuelas Comenzará en Diciembre

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Un grupo de padres de familia bloqueó desde la madrugada de este viernes la carretera que conduce a Puerto Chiapas, a la altura de la comunidad Cuatro Milpas, exigiendo que las escuelas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 7 de Septiembre sean reparadas a través del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), y no con créditos hipotecarios.

Para ello, los manifestantes colocaron varias unidades para impedir el paso vehicular en ambas direcciones, además de que hicieron una valla humana y desplegaron mantas y pancartas.

Carmen Adriana Arévalo Díaz y Yadira Esquivar González, en voz de todos ellos, dijeron a los medios de comunicación que, tan solo en el poblado de Puerto Madero hay siete escuelas con afectaciones, sin contar las de otras comunidades aledañas.

Sin embargo, dijeron, hay la preocupación porque les informaron que el Gobierno Federal hará las reparaciones a través de un programa crediticio para pagar a 25 años, donde las instalaciones quedarían hipotecadas para garantizar el pago mensual, en lugar de usar los recursos del Fonden.

Hay diversos daños en esas instituciones educativas, afirmaron, inclusive los salones donde los menores toman sus clases, y que por ello la exigencia de que las reparaciones se hagan pronto, porque en cualquier momento podrían desplomarse.

“Queremos que nuestras escuelas sigan trabajando como hasta ahora y no se privaticen ni se endeuden”, señalaron al afirmar que los padres de familia están decididos a llevar ese tema, hasta sus últimas consecuencias.

El bloqueo ocasionó paralizó literalmente las operaciones de las empresas establecidas en Puerto Chiapas, porque más de mil trabajadores no pudieron llegar a cubrir sus jornadas laborales.

También quedaron varadas cientos de unidades de carga que llevarían material de exportación a los almacenes ubicados en la Administración Portuaria Integral (API), así como los que llevaban o sacaban combustible de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Lamentablemente, se tuvo que cancelar los recorridos turísticos de poco más de mil visitantes del crucero Eurodam, de la naviera Holland América, que habían contratado esos servicios y que momentos antes arribó a la Terminal de Puerto Chiapas.

Las autoridades avisaron de esa problemática a los turistas, que por cuestiones de seguridad no bajaron de la nave y eso ocasionó pérdidas paras los prestadores de servicios chiapanecos y a la naviera, cuantificados en varios millones de pesos.

También se frenaron los trabajos de construcción del Parque Agroindustrial y de la Zona Económica Especial, el transporte local y de particulares.

Se esperaba que las autoridades federales utilizaran la fuerza pública para restablecer el estado de derecho y recuperar esa carretera, pero no ocurrió.

Cerca de ese punto se ubicaron cinco patrullas de la Policía Federal, para resguardar el orden vial, luego de que la fila de vehículos varados -en ambos sentidos- se prolongó por espacio de varios kilómetros.

Alrededor de las 14:00 horas, las personas que participaban en el bloqueo decidieron dar por concluida su manifestación, al firmarse una minuta de compromisos con las autoridades, en las que sobresale que los trabajos de reconstrucción se harán con recursos del Fonden. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello