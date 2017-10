Cafetaleros Vence 4-1 a los Alebrijes en el Estadio “Manuel Velasco Coello”

* Ganó el Mejor Equipo.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre.- Cafetaleros de Tapachula venció de manera contundente al líder Alebrijes de Oaxaca por marcador de 4-1. Los dirigidos por Gabriel Caballero están con el firme objetivo de conquistar un pase a la fiesta grande de la división de plata, y anoche ante más de 10 mil aficionados que se dieron cita al Estadio “Manuel Velasco Coello”, en la recta final de la liga de Ascenso MX, están logrando el objetivo

El equipo local dominó todo el encuentro manteniendo bajo las cuerdas a los visitantes, dejando escapar varias oportunidades de gol.

Fue en el minuto 23 cuando Víctor Nevis le dio la ventaja de 1-0 al conjunto local que era apoyado por sus fieles seguidores.

El cuadro visitante por momentos le jugó al tú por tú a los locales, que tomaron el control del esférico y se llevaron la pizarra a su favor en los primeros 45 minutos del partido.

Para la segunda mitad el juego cambió, el cuadro visitante modificó su línea de ataque y comenzó a prestar la salida de los Cafetaleros y a punto estuvieron de lacerar el arco de Gaspar Servio, que se tiró a su derecha y evitó la caída sobre su marco.

Sin embargo, Cafetaleros no se conformó y siguió tejiendo su buen futbol, y en otra llegada al arco del Alebrijes, en el minuto 76, el salvadoreño Gerson Mayer, que entró de cambio por Edy Branbila, sacó un riflazo que pegó en el travesaño del arco del cuadro visitante, logrando el segundo tanto de Tapachula para el 2-0.

De repente, en una jugada no muy clara dentro del área de Cafetaleros, el árbitro Brian Omar González, decretó la pena máxima en favor de Alebrijes.

El goleador Luis Guillermo Madrigal, no perdonó y colocó su disparo a la derecha del guardameta local, para poner el 2-1.

Cuando se disputaba la recta final en el 89′ los Cafetaleros presionaron y en un centro al área el panameño Yoel Barcenas se elevó por los aires y de fuerte remate de cabeza colocó el balón en el ángulo de la portería rival para poner el 3-1.

Con este marcador los aficionados no dejaban de apoyar al cuadro local, quienes le estaban arrebatando el liderato a los Alebrijes.

Esto no fue todo, pues Cafetaleros terminó haciendo de las suyas y en una última jugada por el lado derecho del primer minuto agregado, llegó un centro raso al centro de Alebrijes para que Eduardo Pérez, quien entrara de cambio por Víctor Neves, controló y esquivó al portero Edgar Hernández y logró el cuarto gol de la noche para poner la tabla 4-1.

Con este triunfo, los Cafetaleros llegaron a 18 unidades y se meten de lleno por un lugar en la liguilla, sólo que le queda una visita peligrosa la próxima semana en Juárez, que con la convicción de resultados se coloca en primer lugar de la tabla con 25 unidades, mientras que los albiverdes cerrarán este torneo cuando reciba a Tampico Madero. EL ORBE/Nelson Bautista