Empresas Navieras Pretender Cancelar Arribo de Cruceros por Protestas en Puerto Chiapas

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre.- Las once principales navieras en los Estados Unidos convocaron a una reunión extraordinaria para analizar la propuesta de cancelar el arribo de cruceros a Puerto Chiapas, porque no existen las condiciones básicas de infraestructura y seguridad que exigen las normas internacionales.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Rodolfo Juan Flores, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, quien dijo que, hasta ahora, la propuesta es cancelar los arribos programados para lo que queda del 2017, es decir, el 12 y 28 de Noviembre, así como del 26 de Diciembre.

En la notificación que les hicieron llegar no se especifica si la cancelación de los arribos a Puerto Chiapas por parte de las navieras, es mientras que se cumpla con los requisitos necesarios, o será definitivo, comentó.

La medida la tomaron luego de los problemas por los que atravesaron dos cruceros en los últimos días en Puerto Chiapas.

En el primero de los casos, según reveló el empresario, el lujoso buque Princess, donde viajan regularmente millonarios, no pudo ingresar a los canales de navegación porque presenta azolvamiento.

Al hacer la revisión con el sonar, señaló, se percataron que solo había siete metros de profundidad, cuando debería ser de once.

Responsabilizó de ese problema a la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas, ya que el problema es por falta de mantenimiento.

Para ello, la naviera ya había comercializado el que más de mil turistas contrataran servicios de recorridos par Tapachula y por los municipios aledaños, los cuales tuvieron que ser cancelados.

Mientras, comerciantes establecidos en la Terminal de Cruceros, tanto del sector artesanal, ámbar, textil, chocolatero, restaurantero, entre otros, también reportaron pérdida total.

También unos 25 traductores y guías de turismo, además de decenas de unidades del transporte público que habían sido requeridas para el arribo del Princess, se quedaron esperando.

Asimismo, comerciantes y prestadores de servicios en la Ruta del Café, el Festival del Chocolate en Tuxtla Chico, la Zona Arqueológica de Izapa, el Centro de Tapachula, las fincas bananeras, y otros puntos de la región.

Se consideraba, de acuerdo a la capacidad económica de los turistas que viajaban en el Princess y a los servicios contratados, que éste iba a ser una de las derramas económicas más importante para Tapachula y los municipios aledaños, en lo que va del 2017.

La postura de las navieras es que no quieren exponer que sus buques queden varados en Puerto Chiapas, luego de la baja profundidad y la variedad de la marea durante el día.

Al conocer esa situación con el azolvamiento, que muy probablemente no será resuelta éste año porque el Gobierno Federal pudiera argumentar falta de recursos, empresarios de Guatemala ofrecieron inmediatamente a Puerto Quetzal como la alternativa de destino, en lugar de Puerto Chiapas.

Por si eso no fuera suficiente, este viernes arribó el buque Eurodam, de Holland América Line, con alrededor de 2 mil 500 pasajeros, entre tripulación y turistas.

Mil cien de ellos, según Rodolfo Juan, realizaron contratos de recorrido para al menos siete puntos en la región, y que se estimaba harían compras en alrededor de 2.2 millones de Pesos.

Para ello, cientos de personas fueron movilizadas para la recepción del buque, desde artesanos, transportistas, guías, prestadores de servicios, comerciantes y demás.

Sin embargo, comentó el empresario, un día antes fue voceado en Puerto Madero y comunidades aledañas, la convocatoria que hacían maestros y padres de familia para bloquear la carretera que conduce a Tapachula, a la altura del paraje Cuatro Milpas.

La justificación estaba relacionada con la verificación de los daños que dejó como saldo el terremoto del 7 de Septiembre en las escuelas de ese sector, aunque de fondo estaba la llegada del barco turístico.

La amenaza se convirtió en realidad desde la madrugada el viernes, con lo que tampoco pudieron llegar cientos de obreros a sus fuentes de trabajo en las empresas instaladas, y a diversas instituciones educativas, las cuales paralizaron sus actividades.

Ante esa situación, abundó, la naviera optó por no poner en riesgo a sus pasajeros y parte de la tripulación que habían bajado, porque no había las condiciones de seguridad necesaria.

Lamentó que, a pesar de que se estaba convocando públicamente a un acto de bloquear las vías de comunicación, las autoridades no hicieron nada para evitarlo.

Incluso, es muy curioso que quienes encabezaron ese movimiento, ofrecieron transporte gratis a la población que quisiera participar, dijo.

Señaló que de nada ha servido que Chiapas haya realizado modificaciones a su ley pare sancionar severamente a quienes bloquean las carreteras, porque no se está cumpliendo, poniendo en riesgo el estado de derecho.

El crucero Eurodam arribaba por primera vez a Puerto Chiapas, para evaluar la posibilidad de tener a Tapachula como punto de destino, pero la empresa perdió cifras millonarias y, por ende, los resultados del examen fueron reprobatorios.

Los daños económicos producidos por ese bloqueo, según el Vicepresidente de la Canaco, es un tema que también está siendo seguido de cerca por los industriales que habían firmado cartas de intensión para invertir en el Parque Agroindustrial o en la Zona Económica Especial (ZEE), ambas en Puerto Chiapas.

Hoy, a once años de haberse inaugurado la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas, podría ver su fin, luego de la omisión y el desinterés de las autoridades por lo que ocurre en el Soconusco, sobre todo en Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello