Mal Cableado Eléctrico Provoca Daños en Aparatos Electrodomésticos

* En la Zona Alta de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre.- Variaciones de voltaje han quemado aparatos electrodomésticos, denunciaron usuarios afectados en comunidades de la zona alta de este municipio.

También reportaron que dos postes que sufrieron afectaciones a causa del reblandecimiento de la tierra y por los movimientos sísmicos están a punto de caer y podrían provocar daños a la población.

En representación de habitantes de la comunidad El Triunfo, Joel Ruiz García, precisó otra problemática, unos cables de alta tensión pasan sobre el domicilio de la señora Verónica García Sánchez, lugar donde se encuentra uno de los citados postes donde hace unos días la lámpara del alumbrado público fue derribada por una descarga eléctrica la cual quemó varios aparatos electrodomésticos y afortunadamente, no se encontraba ningún integrante de la familia.

Los postes en mal estado es una situación grave no sólo para quienes habitan en las cercanías sino para quienes transitan por el lugar, dijo, por lo que consideró como urgente que la CFE llegue a cambiarlos y mueva hacia otro lugar los cables de alta tensión que de manera constante provocan apagones y descargas.

Los daños no los paga la empresa de clase mundial a las personas afectadas, situación preocupante porque temen que en cualquier momento se les vuelvan a dañar.

El otro poste se encuentra en el camino al barrio Naranjal y al Nance, con una posición bastante inclinada y creen que no ha caído porque lo sostienen los mismos cables.

En caso de caer cualquiera de las dos estructuras, se verían afectadas más de 20 familias con el suministro eléctrico, además de que podría provocar algún daño a quien vaya pasando. EL ORBE/Rodolfo Hernández González