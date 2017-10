Toman Oficinas del Coapatap Por Desabasto de Agua y Altas Tarifas

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre.- Familias del sur de la ciudad tomaron este lunes las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), en protesta por el desabasto del vital liquido y el aumento desproporcionado en las tarifas.

Los hechos ocurrieron desde muy temprano en las instalaciones del organismo ubicadas en las inmediaciones del Teatro de la Ciudad, justo frente al fraccionamiento Solidaridad 2000.

Ahí, los usuarios presentados recibos en donde señalan que, pesar de ser viviendas muy humildes, la facturación asciende a casi 800 Pesos.

Aún así, dijeron, han cubierto esos pagos, pero desde hace casi dos semanas no cuentan con el vital líquido y que, aún cuando reportaron en varias ocasiones ese problema, sus reclamos no fueron atendidos.

La mayoría de los manifestantes dijeron ser usuarios de la colonia Pobres Unidos, ubicada a un costado de esas oficinas.

La justificación que aseguran les dieron en el Coapatap, es que hay fallas en la bomba del pozo profundo que dota de agua ese sector, y no hay dinero para las reparaciones.

Más tarde, las autoridades locales se comprometieron a resolver lo más pronto posible ese desabasto y se haría una revisión de los recibos de quienes estén inconformes.

Cabe hacer mención que las viviendas que no cuentan con medidores, debido a los robos de los aparatos, les habían venido cobrando una cuota fija, ahora el COAPATAP les está enviando los recibos facturados al doble, diciéndoles que deben comprar el medidores para que tengan certeza de lo que consumen, de lo contrario el recibo se mantendrá con esa nueva tarifa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello