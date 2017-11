Inicia CFE Cortes Masivos en el Soconusco Ya no Enviará Recibos Impresos: CANACO

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dejado de enviar los recibos impresos a los usuarios y, en lugar de ello, inició el corte masivo en la región Soconusco en contra de quienes ni saben cuánto deben, porque la “empresa de clase mundial”, no les notificó.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Carlos Murillo Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, quien confirmó que, al menos en Tapachula, hay decenas de empresas establecidas a las que ya les cortaron el suministro, sin que supieran del vencimiento para el pago.

Dijo que al pedir explicaciones a los trabajadores de la paraestatal, les indicaron que ya no se enviarán recibos impresos a los usuarios, y que ahora la población debe de estar pendiente de cuánto deben por ese servicio y la fecha de su vencimiento.

Además, que ahora las maniobras y cortes del fluido no están cargo del personal de la CFE, sino de una empresa privada.

Por ello, personas vestidas de civil y sin identificación alguna, están llegando a las empresas a cortar el servicio, argumentando que llevan un largo listado de órdenes de suspensión.

“Eso es un alto riesgo en materia de seguridad, porque no sabemos quienes están llegando a nuestras casas o negocios, a maniobrar esos aparatos de medición que se supone sólo debe hacer la CFE. Si después se detecta alguna anomalía, ¿Quién va a ser el responsable?, indicó.

Así también, dejó en claro que para poder pagar algún tipo de adeudo o compra, el vendedor o el prestador de servicio, tiene que extender una factura, donde se establezca claramente los costos, el consumo y el plazo de pago, tal y como se venía haciendo históricamente en la CFE.

Dijo desconocer si es una medida solamente para Tapachula, para Chiapas o para todo el territorio nacional, pero que, de antemano, interpondrán una demanda por la violación a los derechos del consumidor.

Independientemente de ello, lamentó que Chiapas todavía siga pagando una de las tarifas más altas del país, aún cuando es el principal aportador de la energía hidroeléctrica que consumen todos los estados.

Consideró además que hay una ironía en el discurso de parte del Gobierno Federal, porque por un lado reconoce a través de los estudios del CONEVAL, que más de la mitad de la población en Chiapas vive en la extrema pobreza y que, en muchos de los casos, no tienen ni siquiera para comer, pero les aplica las tarifas eléctricas más cara de México.

Concluyó diciendo que, de seguir la CFE con esa postura, no habrá empresa que quiera instalarse en el Parque Agroindustrial o en la Zona Económica Especial (ZEE), ambas en Puerto Chiapas, ya que en otras entidades se les está ofreciendo dentro de los incentivos, bajas tarifas eléctricas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello