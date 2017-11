Irregularidades por 14 mil Mdp en el Último Año de Gobierno de Duarte

*Investiga Auditoria Superior de la Federación.

Ciudad de México, 2 de noviembre.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por 14 mil 225 millones de pesos de recursos federales, en el último año de ejercicio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Fiscalización y sus Resultados al estado de Veracruz en la Cuenta Pública de 2016, las observaciones a los más de 14 mil millones de pesos se originaron por falta de documentación comprobatoria de 6 mil 557 millones de pesos.

Además, por 2 mil 455 millones no entregados a los entes ejecutores o a los municipios. Por mil 296 millones de pesos no ejercidos y no devueltos a la Tesorería de la Federación y por mil millones de pesos transferidos a otras cuentas.

En el Informe Especial, la Auditoría Superior de la Federación recuerda que por las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto público de Veracruz de 2011 a 2015, se han presentado 47 denuncias penales por un monto observado de 17 mil 796 millones de pesos.

En el informe de la segunda etapa de auditorías entregada a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior precisa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) cumplió con la normatividad al devolver 257 mil millones de pesos por concepto de impuestos a 2 mil 18 grandes contribuyentes. Sobre todo, de la industria automotriz, refinación de metales y maquiladoras.

Quince de ellos concentraron el 40 por ciento de las devoluciones, es decir, 104 mil millones de pesos y se condonaron 5 mil 742 millones de pesos por créditos fiscales en sectores de la construcción, servicios financieros y de seguros y de la industria manufacturera.(Agencias)