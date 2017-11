Más de 250 Mil Personas Abarrotan Panteones; Policías de Gendarmería Coordinan la Seguridad

*ES URGENTE UN NUEVO CAMPOSANTO YA QUE EN EL PANTEÓN JARDÍN Y MUNICIPAL YA NO CABEN MÁS DIFUNTOS; LOS ESTAN ENTIERRAN UNO SOBRE OTRO.

Tapachula, Chiapas. 02 de Noviembre.- En las últimas 48 horas, más de 250 mil personas visitaron los 13 panteones públicos y privados en el municipio de Tapachula, sin que se registraran incidentes.

Las más mayores concentraciones masivas se registraron en el Panteón Jardín y el Municipal, donde se calcula que en suma arribaron 200 mil visitantes, incluyendo miles de cientos de comerciantes y prestadores de servicios.

En ésta ocasión, la seguridad corrió a cargo del Grupo Interinstitucional, encabezado por la Gendarmería, así como de diversas corporaciones policíacas y de rescate.

Según la tradición regional, los familiares de las víctimas llegan a limpiar las tumbas, las adornan con flores o globos; colocan incienso y, en las medidas de sus posibilidades económicas, festejan a sus muertos.

En las calles aledañas a los dos cementerios más grandes de la ciudad, se montó un operativo vial que, aún cuando por momentos las largas colas de vehículos fueron de hasta un kilómetro, no hubo incidentes que lamentar.

Algunas familias llevaron mariachis, marimbas bandas norteñas, colocaron altares adornados con flores, comida y bebidas propias de Chiapas, así como licor y cigarros.

Los niños difuntos fueron recordados, el 1º de noviembre, con dulces, globos y hasta piñatas; aunque también hubo muchos que se limitaron a visitarlos solamente., dado l situación económica que agobia al país.

La víspera y el Día de Muertos en los dos grandes cementerios de Tapachula fueron una gran fiesta en la que, irónicamente entre bromas y risas, se lloró y sufrió por los que se han ido para siempre.

El Panteón Jardín cuenta con 12 hectáreas de extensión, así como alrededor de 25 mil tumbas, sin espacios visibles que ocupar, más los pasillos y calles, como últimamente se ha venido haciendo. Es el Campo Santo más grande en Tapachula, la capital económica de Chiapas y paso obligado del flujo migratorio centroamericano.

Mientras que el Panteón Municipal, al extremo poniente de la ciudad, cuenta con cerca de 20 mil espacios ocupados, en una extensión de ocho hectáreas y, buscando entre las pequeñas veredas en su interior, aún se pueden contabilizar unos 15 lugares disponibles.

APRETADOS INCLUSO DESPUES DE LA MUERTE

En la fosa común casi todos son migrantes, aunque hay uno que otro indigente que no se podría tampoco precisar su nacionalidad. De todos ellos, el 95 por ciento son adultos y el resto menores de edad.

De acuerdo a las estadísticas, esos dos cementerios han llegado a su máxima capacidad y por ello funcionarios municipales han vendido hasta las calles internas.

En Tapachula hay otros 13 panteones entre públicos y privados, la mayoría ubicado en zonas rurales, además de una cripta en la parte subterránea de la Catedral de la ciudad. Sin embargo, casi todos también tienen problemas de espacios disponibles.

BRUJERIA O CHANTAJE POR LA FE

Cabe mencionar que, a través de los años, las autoridades han detectado muchos actos de corrupción e irregularidades, incluso algunos relacionados con brujería y chantajes por la fe.

Para saber la magnitud del problema, apenas hace un par de años ocurrían al menos cinco actos de ese tipo a la semana y por ello hubo la necesidad de reforzar las bardas perimetrales e incluir recorridos de policías municipales, aunque en los últimos seis meses fue suspendido ese servicio.

Los delincuentes, por así llamar a los autonombrados “brujos” o “maestros espirituales”, escogían a sus víctimas y a través de las redes sociales obtenían fotografías y todos sus datos personales, las imprimían y confeccionaban muñecos con ropa similar.

Esos “paquetes” eran enterrados en un lugar del cementerio hasta donde eran llevados los incautos, quienes azorados y en pánico, eran testigos de cómo los “guías en trance” llegaban hasta el lugar en donde estaban “los entierros malignos”, los sacaban y “deshacían el mal”. Esto a cambio obviamente de grandes cantidades de dinero o propiedades.

Los chantajes también incluían “exorcismos” y sacrificios de varios tipos de animales, aunque todo, coincidentemente, con un alto costo económico.

LA AMBICIÓN DE LOS MALOS FUNCIONARIOS

Como si no fuera suficiente la comercialización indiscriminada de banquetas, arterias vehiculares, parques y espacios recreativos por parte de las autoridades locales parta instalar al comercio informal, también en los últimos años, por increíble que parezca, se ha vendido las calles al interior del Panteón Jardín y literalmente las están desapareciendo.

Por poner un solo ejemplo, en la Calzada Blancanieves –la cual atraviesa de lado a lado el cementerio- hasta hace unos cuatro años se podía ingresar con las carrozas sin ningún contratiempo, como también en el resto de las calles circunvecinas.

Sin embargo, en ese periodo, personas que tienen en ese lugar a sus difuntos, denunciaron que se estaban invadiendo los caminos de acceso, al grado de que tenían que saltar tumbas.

Como las pequeñas veredas las comercializaron rápidamente, después empezaron con la venta de esa Calzada –que también es la más grande de ese panteón-, y por ello las denuncias se incrementaron.

Para justificación, los empleaos municipales culpan administraciones anteriores de haber vendido espacios en los caminos interiores y que, por eso, ya no se puede hacer nada.

Se desconoce si los recursos obtenidos por la venta ilegal de las calles del panteón ha ingresado a la Tesorería Municipal, o el dinero se lo han repartido los “sacrificados servidores públicos”.

Cabe recordar que en la anterior y en la presente administración municipal, han hecho el compromiso de construir más cementerios públicos en la ciudad, pero no cumplieron.

Tampoco se sabe el destino de casi medio de millón de pesos que el Gobierno del Estado canalizó a través del Ayuntamiento local, para la compra del terreno del nuevo panteón de Puerto Madero, porque sigue estando ahí mismo, con sus tumbas entre restaurantes, y algunas por la erosión, flotando en el mar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello