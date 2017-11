Impulsa Gobernador Manuel Velasco Autoempleo a Favor de Repatriados

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante la entrega de maquinaria y equipo de trabajo a mujeres y hombres repatriados de Estados Unidos de América, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que no están solos y cuentan con su apoyo para iniciar una nueva vida laboral en su país.

Acompañado del secretario del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Rabelo; el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, William Ochoa Gallegos, el mandatario señaló que ante las amenazas emitidas por parte del gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos, el gobierno de México y su gobierno refrendan el respaldo y apoyo a los repatriados para que continúen con el sueño de ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias.

“Lo que estamos haciendo es mandar un mensaje firme de que nuestros connacionales que están siendo repatriados no están solos, tienen el apoyo del Gobierno de la República y de mi gobierno; así se los estamos demostrando al entregar estos equipos de trabajo para que puedan iniciar una nueva vida laboral en su estado, en su país, México”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo escuchó las diferentes historias y entregó 173 proyectos de autoempleo a mujeres y hombres repatriados, en giros como cocina económica, panadería, estética y talleres de soldaduras, el mandatario sostuvo que su gobierno ha emprendido diferentes acciones junto a la Federación para que no se sientan solos y tengan un regreso ordenado, humano y seguro.

Por su parte, el Secretario del Trabajo subrayó que el bienestar de las y los repatriados no se posterga, por ello, la entrega de estos proyectos de autoempleo, que contempló una inversión superior a cinco millones de pesos, representa una oportunidad para ingresar a la vida laboral y seguir adelante.

“No basta con querer, se debe hacer. Con la entrega de estos apoyos el gobierno de Chiapas avanza en los objetivos de apoyar a las personas para que puedan insertarse en una opción laboral efectiva y digna. Se ofrece una solución y una motivación para que sigan adelante”, manifestó.

En este marco, el Gobernador y el Secretario de Salud pusieron en marcha la Feria de Salud para repatriados, donde se brindará atención médica, vacunación, orientación nutricional, planificación familiar y prevención de adicciones.

Al respecto, Ortega Farrera detalló que el compromiso del Sistema de Salud del estado es garantizar el derecho a la salud, al tiempo de explicar que las personas repatriadas serán incorporados a los diferentes esquemas de atención familiar.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso dijo que el poder Legislativo también se suma a este trabajo, a través de iniciativas que faciliten a los migrantes chiapanecos que regresan, acceder a mejores oportunidades de vida. ICOSO