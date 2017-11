Peña Nieto Anuncia Hallazgo de Mayor Yacimiento de Petróleo en 15 Años

* Representa una Reserva de 350 Millones de Barriles.

Tula, Hgo. Pemex tiene una buena noticia, y ésta es el hallazgo de una importante reserva de petróleo en la zona continental de Cosamaloapan, Veracruz, informó el presidente Enrique Peña Nieto.

En la refinería Miguel Hidalgo de Tula, donde supervisó los trabajos de montaje de la torre fraccionadora de la planta de Coque, el mandatario confirmó que el yacimiento detectado en Cosamaloapan almacena 350 millones de barriles de petróleo.

Acompañado de los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Gobernación, Miguel Osorio Chong; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y de Economía, Ildefonso Guajardo, del director de Pemex, José Antonio González Anaya, Peña Nieto estimó: “la extracción del petróleo se hará a bajo costo, esta es una buena noticia, Pemex se vuelve más rico a partir del descubrimiento del pozo Ixachi 1”.

El presidente reconoció como sustantiva la labor de los trabajadores de la empresa. Pero también reiteró que ésta es la principal contribuyente al erario nacional, pues permite que haya recursos para los estados del país, para la atención a la salud, para la educación.

“Pemex -además- se está modernizando. Es la gran empresa nacional. A partir de la reforma energética es más productiva”.

Entre vítores y porras de los trabajadores petroleros, congregados a un costado de la torre fraccionadora, que con más de 130 metros de altura se erige sobre los terrenos de la refinería Miguel Hidalgo, en su alocución Peña Nieto también dio reconocimiento a la labor del director de Pemex, porque de una tendencia descendente en la producción petrolera, cuyo pico más alto se alcanzó en 2004, con más de tres millones 600 barriles diarios de producción, hasta caer en 2012 a dos millones de barriles, la recuperación ha resultado notable, toda vez que el principal yacimiento petrolero del país (Cantarell) cayó en una dramática producción petrolera.

Así, durante el acto celebrado en la zona de obras de la torre fraccionadora en Tula, se expuso desde la visión del director de la empresa, que en el país no se requieren más refinerías , “como algunos dicen por ahí”, lo que se requiere, -subrayó- es readecuarlas y modernizarlas para garantizar el abasto de gasolina y diesel en el país.

Pemex Tiene Infraestructura Para

Explotación de Nuevo Yacimiento

Durante su intervención, el director de la empresa productiva del Estado, José Antonio González Anaya, aseguró qie la reforma energética le ha dado a Pemex las herramientas necesarias para salir de la crisis financiera y de producción en la que se encontraba.

Reconoció que entre los principales rezagos se encuentra la producción de petrolíferos, que ha generado que se disparen las importaciones. Por ello se buscar dar una mayor mantenimiento a las refinerías para hacerlas más eficientes y rentables.

Entre estos trabajos destaca la reconfiguración y modernización de la Refinería de Tula, Hidalgo, incrementará hasta en 42.8 por ciento su capacidad para producir gasolinas, diesel, turbosina y otros petrolíferos de alto valor agregado.

Aseguró que para estos trabajos se estarán ejerciendo inversiones totales por 4 mil 600 millones de dólares, pues entre los principales proyectos se encuentra la construcción de una planta coquizadora.

En una primera etapa ya se han ejercido más de 2 mil 600 millones de pesos. Agencias