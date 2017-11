Visitan ERA y Zamora Morlet la Zona Alta de Tapachula

Eduardo Ramírez Aguilar visitó la comunidad Fracción San Agustín Jitotol en la zona alta de Tapachula, acompañado del diputado Enrique Zamora Morlet, con quien se comprometió a gestionar mayores beneficios para las familias de esta comunidad.

Al realizar una gira de trabajo por Tapachula, Ramírez Aguilar visitó esta comunidad para escuchar las necesidades de la gente, conocer de viva voz sus demandas, porque la necesidad del pueblo no tiene ni color, ni credo, ni partido, todos somos chiapanecos y nuestra gestión no lleva distingo alguno, dijo.

“Siempre nos vamos a las cabeceras municipales y nos olvidamos que la mayoría de las necesidades están en las comunidades”, expresó, por ello en esta ocasión aceptó la invitación del diputado Zamora Morlet para visitar a las familias productoras de cacao y café de la zona alta de Tapachula.

Allí, Ramírez Aguilar señaló que desde el Congreso del Estado apoyará al diputado Zamora en las gestiones de las comunidades de su Distrito, sobre todo aquellas que estén a su alcance poder resolver.

Y es que Eduardo Ramírez dijo que no siempre se podrán resolver todas las necesidades de las comunidades, para ello dijo es preferible hablar con la verdad y no engañar a la gente con compromisos que después no se van a poder cumplir.

“Desde niño me enseñaron que hay que hablar con la verdad porque de esa manera tendremos una sociedad más transparente, por eso yo prefiero hablarles con la verdad y comprometerme con lo que sí va a poder ser posible cumplir”, apuntó.

Finalmente, Ramírez Aguilar manifestó tener en claro que la zona alta es un tema pendiente en Tapachula, por eso continuará recorriendo diversas comunidades de esta región.

Eduardo Ramírez fue recibido por las autoridades de San Agustín Jitotol, El Triunfo, Carrillo Puerto y cantón Hermosillo, quienes dijeron que por primera vez un Presidente del Congreso del Estado acudía a esta zona. Comunicado de Prensa