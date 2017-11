A Punto de Desaparecer Producción del Rambután

*Por Caída de Precios y sin Acceso a Programa Gubernamentales.

Tapachula, Chiapas; 7 de Noviembre.- Más de 2 mil hectáreas de rambután podrían desaparecer si no existe un programa de cultivo alternativo por parte de la Sagarpa, ya que las condiciones del fruto, que hace algunos años se le consideraba exótico, hoy está en una situación de peligro; sin embargo las autoridades estatales y federales, se han mantenido impávidos con lo que sucede en el campo.

El Presidente del Sistema producto Rambután en Chiapas, Alfonso Pérez Romero, agregó que actualmente ya no siembran rambután en nuevos espacios, porque los precios y la comercialización han caído drásticamente, al grado de no generarle ganancias al productor.

Dijo que Sagarpa, la Secretaría del Campo y las autoridades locales han etiquetado equivocadamente al rambután, al argumentar que no es un cultivo prioritario, y nunca han diseñado un programa que incentive al productor de esta fruta, lo que podría ocasionar el abandono total al cultivo, como lo que ahora hacen con el cacao, café y mango.

A pesar que el rambután se exporta a Asia, Estados Unidos y Canadá, los precios no son buenos, además de las 25 mil toneladas que se cosechan sólo el 20 por ciento es para exportación, mientras que el 40 por ciento se contrabandea a Guatemala, con precios irrisorios.

Expuso ante productores de otros cultivos, que en Chiapas se tiene un campo rico con productores pobres, y esto es debido a la corrupción que impera en los diferentes programas, por lo que es fundamental acabar con las prácticas nocivas en las instituciones de Gobierno para dar pie a una transformación al campo.

En estos momentos hay alrededor de mil 500 productores, contemplados en más de 2 mil hectáreas; pero hay una cantidad indefinida de productores de traspatio, quienes son los que abaratan los costos con los coyotes, perjudicando las negociaciones que tienen las organizaciones con sus compradores, enfatizó. Agencia Intermedios