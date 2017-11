No Mezclar Recursos Públicos con los Privados en la Reconstrucción

*Recomienda Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 7 de noviembre.- El presidente Enrique Peña Nieto pidió al sector privado del país transparentar cualquier asignación que realice para complementar el esfuerzo del gobierno federal para enfrentar la etapa de reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Al subrayar que el costo estimado de la reconstrucción será de 48 mil millones de pesos, el mandatario dejó claro que los recursos públicos y privados que se destinen a la reconstrucción no se mezclarán, por lo que pidió a los empresarios coordinación a fin de no duplicar esfuerzos.

La tarde de este martes, el Presidente dijo que ante dudas y especulaciones que ha habido en la opinión pública, los recursos públicos que el gobierno federal ha dispuesto para labores de reconstrucción están abiertos, expuestos y exhibidos en una página de transparencia donde puntualmente, aclaró, cualquiera lo puede consultar.

“Los recursos que el sector privado ha aportado o ha recaudado, está en el sector privado la exigencia de la transparencia, a la que ustedes hoy también se han comprometido, pero también hay que dejar en claro que no hay una mezcla de recursos. Despejemos esa duda, no estamos sumando los recursos probados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo, cada quien los está administrando”, estableció.

Al encabezar en Los Pinos el evento “Participación del sector privado en la etapa de reconstrucción”, el Jefe del Ejecutivo dijo que al gobierno de la República le ha correspondido, además de inyectar recursos a este propósito, establecer una coordinación pero que hoy existe un componente adicional distinto a la atención que se ha dado ante distintos desastres naturales: la transparencia.

“El gobierno de la República ha hecho un esfuerzo adicional a lo que significa el reto de atender a la población damnificada, de prestar ayuda y de emprender las labores de reconstrucción, hemos hecho también un ejercicio de absoluta transparencia”, asentó.

Destacó que hoy existe una página de internet del gobierno de la República -que está vinculada a los sitios web de otras dependencias- que se alimenta con información georreferenciada y fotografías de damnificados que den evidencias puntuales de a dónde y cómo está llegando la ayuda gubernamental que se ha dispuesto en el proceso de reconstrucción.

“Celebro también que el sector privado esté haciendo un ejercicio propio, un ejercicio también de transparencia, porque creo que hoy lo que demanda nuestra sociedad es, primero, ese espíritu de solidaridad, pero al mismo tiempo conocer a dónde llegó la ayuda, cómo está llegando esa ayuda. Y si algo he de llamar al sector privado, de manera muy respetuosa, es a que mantengan estos ejercicios de absoluta transparencia”, asentó.

Puso énfasis en que el gobierno de la República, “porque así está dispuesto además en la ley”, tendrá en dicha página de transparencia de los recursos que la administración federal está disponiendo para la reconstrucción, que se enriquece con las aportaciones de los estados, lo que el sector privado este reportando al SAT y la Secretaría de Hacienda los recursos que han recaudado.

“Por lo que he visto en las presentaciones, es una proyección, hasta preliminar podría ser, por lo que ustedes han compartido, han hasta hoy recaudado y están dispuestos a aportar, estará en el orden de los 4 mil (millones de pesos) y si supera la cifra bienvenido, siempre será bienvenida una cifra superior a eso”.(Sun)