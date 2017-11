Damnificados del Stan Inician Huelga de Hambre Ante el INE; Exigen le Impidan el Registro a Pablo Salazar

*DE ACUERDO A LA LEY, EL EXGOBERNADOR NO PUEDE PARTICIPAR EN NINGUN PROCESO ELECTORAL, POR CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES ANTE LA PGR Y ENFRENTAR VARIAS DEMANDAS EN SU CONTRA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 08 de Noviembre.- Un grupo de damnificados del huracán Stan, encabezados por el presidente de la Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez, iniciaron por la mañana de éste miércoles, una huelga de hambre en la entrada a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), de ésta capital chiapaneca.

Esto para exigir al organismo no permita el registro del ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, en sus intenciones de participar en el proceso electoral del próximo año en Chiapas.

De acuerdo a Tapia, las leyes mexicanas impiden que Pablo Salazar obtenga el registro como aspirante a un cargo de elección popular, ya que tiene carpetas de investigación en materia penal.

En el acto, los participantes en la huelga de hambre desplegaron pancartas en las que manifestaron su repudio por la pretensión del ex gobernador de regresar al poder en el Estado, a quien llamó “represor del pueblo, de líderes sociales y de la libertad de expresión”.

En el INE fueron atendidos por el vocal de Organización Electoral, Jorge David Valdés Zúñiga, a quien le entregaron un pliego petitorio que, en términos generales, se exhibe la supuesta lista de demandas penales que tiene Salazar en su contra, incluyendo las denuncias por presuntos desvíos de la reconstrucción de la zona afectada por Stan.

Precisó que no se trata de diferencias políticas sino más bien un acto de justicia y respeto a las leyes mexicanas, “porque no puede participar en el proceso electoral alguien que tiene antecedentes penales y carpetas de investigación pendientes”.

Recordó que a 12 años de la catástrofe ocasionada por el huracán Stan, en al menos 41 municipios de la costa chiapaneca, muchos de los damnificados que en teoría recibieron el “apoyo” de una vivienda, siguen viviendo en colonias irregulares, las cuales no cuentan con servicios básicos como drenaje, agua potable, y mucho menos escrituras.

Subrayó también que Pablo Salazar fue encarcelado por los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas y Abuso de Autoridad; sin embargo, su liberación de prisión domiciliaria en noviembre del 2012, obedeció a un acuerdo político y no jurídico.

Asimismo, que Salazar Mendiguchía aún cuenta con carpetas de investigación vigentes por peculado y asociación delictuosa, factores que consideró necesarios para cancelar las aspiraciones del ex gobernador.

Solicitaron también que la Procuraduría General de la República (PGR) consigne las averiguaciones previas pendientes contra Salazar por peculado, enriquecimiento ilícito y daño patrimonial a la nación, y que se le incauten sus bienes y congelen sus cuentas bancarias.

Ese grupo de representantes de los damnificados también estuvieron en la víspera en el Congreso del Estado, donde también entregaron un pliego petitorio similar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello