Empresarios Solicitan Base Permanente de la Gendarmería Ante Índice de Inseguridad

*El Ayuntamiento no puede con el paquete.

Tapachula, Chiapas, 8 de noviembre.- Ante el alto índice de inseguridad y crímenes que prevalecen en esta ciudad, es necesario que se instale una base permanente de la Policía Federal División Gendarmería, ya que el Ayuntamiento Municipal no pudo con el paquete, informó el representante de procentro César García.

Entrevistado en el marco de una reunión sostenida con el comandante de la Gendarmería en esta ciudad, a la que asistieron comerciantes y empresarios adheridos a Procentro y Unidad Ciudadana, precisó que desde hace varias semanas enviaron una solicitud al Gobierno Federal y ya les dieron respuesta por escrito.

Aseguró que se trata de un importante avance, toda vez que en el documento que enviaron hacían énfasis a la urgente necesidad que esta región cuente con seguridad porque se trata de una frontera porosa.

Dijo que en el documento les exponen que en lo que resta del año no será posible por cierre de ejercicio presupuestal, pero a partir del 2018 será enviado un destacamento de manera permanente.

García preciso que estos elementos federales cuentan con tácticas preventivas y de investigación, lo que ha permitido en meses anteriores la disminución de la ola delictiva, porque la policía municipal ha sido rebasada al tener el mando único y no saberlo ejecutar.

Precisó que en esta semana tres negocios fueron robados durante la noche, así como una estancia infantil, todos ubicados a unas cuadras del palacio municipal.

La semana pasada también tres locales comerciales que se ubican a dos cuadras de la presidencia municipal fueron robados durante la noche, por lo que insistió que se hace necesario que se refuerce la vigilancia, toda vez que la delincuencia continúa operando con toda impunidad.

Para varias anoche se registró una ejecución en el lavado de autos Las Lomas, ubicado en la 11a Avenida Norte esquina con la 21a Calle Oriente, e hirieron a un trabajador de gravedad. VER MAS INFORMACION EN LA SECCION POLICIACA. EL ORBE/Rodolfo Hernández González