Diputados Amplían el FONDEN en 18 Mil MDP y Crean el FONREC Para Atender los Estados

*FORTALECEN PROGRAMAS DE PROSPERA, ADULTOS MAYORES, PERSPECTIVA DE GENERO, EDUCACIÓN Y PREVENCION DEL DELITO.

México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, por un monto neto total de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos (mdp), con 43 mil 291.4 millones adicionales a la propuesta del Ejecutivo federal.

Con 413 votos a favor, cero abstenciones y 49 en contra, los diputados avalaron en lo general y en particular los artículos y anexos no impugnados del dictamen de gasto federal para el próximo año. Se contabilizaron 346 reservas que inscribieron 89 legisladores.

En materia de desastres, después de los sismos del 7 y 19 septiembre que afectaron a un sinnúmero de estados, y con el ánimo de participar con el esfuerzo colectivo, se aprobó ampliar en 18 mil mdp el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); serán destinados a reconstruir la infraestructura de esas entidades, para que las familias reparen sus viviendas y a reactivar la economía.

Además, se canalizan 2 mil 500 mdp para crear el nuevo Fondo para la Reconstrucción (Fonrec) que permita a las entidades federativas potenciar los recursos para acelerar la atención de desastres naturales y cumplir con la aportación que se requiere para el Fonden, estimándose potenciar hasta por un monto mayor a 10 mil mdp.

También, 170 mdp al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, mediante diversos programas.

El PEF 2018 privilegia los programas sociales considerados por Coneval como prioritarios para reducir la pobreza y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

Entre dichos proyectos, resaltan el Prospera con 82 mil mdp; Pensión para Adultos Mayores con casi 40 mil; programa de Fomento a la Agricultura con 16 mil 580; Programa a Pequeños Productores, 15 mil 525; al Programa Escuelas de Tiempo Completo se asignan 11 mil 243, y al Programa Nacional de Becas, 11 mil 214 mdp.

Para eliminar la discriminación y fortalecer una política pública con perspectiva de género, se orientarán 47 mil 918 mdp, equivalente a un aumento de más del 68 por ciento al propuesto para programas que impulsan la igualdad entre hombres y mujeres, precisó.

Los recursos a educación, ciencia y tecnología registran un alza de 6 mil 176 mdp, así como un incremento por mil 200 mdp para cultura.

En materia de seguridad y para implementar la legislación en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas, así como crear el órgano encargado de realizar esas actividades, se aplicarán 469 mdp. Para recuperar y revitalizar el Programa Nacional de Prevención del Delito, de la Secretaría de Gobernación habrá 300 mdp.

El sector educativo contará con mayores recursos en educación superior y posgrado, al sumar 48 mil 838 mdp; servicios de educación media superior, con 41 mil mdp, con lo que los jóvenes y adultos mexicanos tendrán oportunidades para el desarrollo e investigación de nuestro país.

Para Salud, el presupuesto del Programa de Atención en la Salud asciende a 248 mil mdp, que incluye al IMSS, ISSSTE y al Seguro Popular con casi 70 mil mdp.

Resultado de la mejora en la recaudación de ingresos, las entidades federativas incrementarán sus recursos en 4.3 por ciento en las participaciones federales. “Las haciendas públicas estatales y municipales son las más beneficiadas de este Presupuesto”.

La recuperación del Fondo de Fronteras, con 750 mdp para impulsar obras de infraestructura que coadyuven a disminuir la pobreza y promuevan el bienestar social.

Se mantiene el Fondo de Apoyo a Migrantes, con una asignación de 300 millones de pesos en apoyo de nuestros compatriotas en el retorno a sus lugares de origen y continuar con opciones para aplicar recursos que incrementen las oportunidades de autoempleo.

Al campo se le asignan de forma adicional más de ocho mil 300 mdp para promover programas prioritarios a grupos vulnerables. “Al campo no solamente se le restituye el presupuesto 2017, sino se le incrementan mil 500 millones de pesos más”.

La inversión en infraestructura carretera, caminos rurales y alimentadores aumenta seis mil 694 mdp, distribuidos en todas las entidades del país. Los proyectos de infraestructura estratégica contarán en total con 65 mil 892 mdp. Destacan la conservación de infraestructura carretera, con 35 mil millones; el nuevo aeropuerto, con casi 9 mil mdp; el tren México-Toluca, con 13 mil mdp, y el tren Guadalajara, con cinco mil mdp. Boletín Oficial