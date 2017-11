El Gobernador Entregó más de 500 Mdp en Obras y Programas en el Soconusco

* EN TAPACHULA INAUGURÓ CASI 10 MIL METROS CUADRADOS DE CALLES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA EN DIVERSAS COLONIAS, ADEMÁS DE LA APERTURA DE UNA NUEVA ESTACIÓN POLICIACA Y LAS NUEVAS TRIBUNAS DEL ESTADIO “MANUEL VELASCO COELLO”, TODO CON RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL.

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabezó este viernes una intensa gira de trabajo por varios municipios del Soconusco, en donde, entre otras cosas, entregó alrededor de 500 millones de Pesos en programas de apoyo a familias, estudiantes y damnificados, así como infinidad de obras.

El mandatario, acompañado del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, aprovechó la ocasión para ratificar su cariño por el Soconusco, ya que dijo, el próximo año servirá para transformar a la región en uno de los polos de desarrollo más importantes del país.

La gira inició en el municipio de Acacoyagua, ahí, hizo entrega de apoyos a jefas de familia afectadas por el sismo del pasado 7 de Septiembre, y para beneficiarios del programa Bienestar.

Ante miles de personas que se dieron cita al acto, destacó la participación de las mujeres, la cual ha sido fundamental en las tareas de reconstrucción de las zonas dañadas.

“Hago un reconocimiento a todas las mujeres porque después de este reto que nos puso la naturaleza con el terremoto, las mujeres de todo Chiapas han demostrado valentía, firmeza, carácter y una gran solidaridad”, señaló.

En ese mismo municipio, hizo entrega de útiles escolares y uniformes a miles de estudiantes de primaria y secundaria, además de tarjetas de apoyo para la reconstrucción de escuelas que resultaron afectadas con el sismo.

Poco después estuvo en Acapetahua, en donde también llevó varias actividades similares para el beneficio de miles de familias.

Su gira por la región continuó en el municipio de Tuzantán, donde entregó apoyos del programa Bienestar.

Al dirigirse a las mujeres damnificadas por el terremoto, el Gobernador indicó que “han sido clave en todo el proceso de la reconstrucción, ya que sin su ayuda y acompañamiento no sería posible levantarnos como lo hemos hecho, México y Chiapas están de pie y más unidos”.

Su administración promueve programas y proyectos equitativos e incluyentes enfocados a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres en materia de salud, alimentación, empleo y bienestar social, entre otros, resaltó.

En ese municipio encabezó la ceremonia de entrega de escrituras y tarjetas de apoyo para las familias afectadas en sus viviendas por el terremoto.

Los exhortó a trabajar en esas tareas como un solo equipo, entre sociedad y Gobierno, para fortalecer las tareas enfocadas a combatir y erradicar cualquier expresión de violencia hacia las mujeres.

Luego, se dirigió a Tapachula. Su primera actividad en el municipio la tuvo en un predio contiguo a la Planta Potabilizadora, en donde se inauguró la Estación Norte de la Policía Municipal.

La obra, cuya inversión superó los dos millones de Pesos, consta de 250 metros cuadrados de construcción, con áreas para recepción, atención médica, jurídica y sala de espera, baños, pasillos y celdas.

Las instalaciones tendrán permanentemente policías y patrullas, para atender de inmediato los llamados de servicio por parte de los habitantes de las colonias del norte de la ciudad e, incluso, para las áreas rurales circunvecinas.

Después, el Gobernador y el diputado Ramírez Aguilar, se trasladaron a la colonia Colinas del Rey, en donde se inauguró alrededor de 6 mil 500 metros cuadrados de calles de concreto de alta resistencia, con una inversión que superó los 11 millones de Pesos.

La obra incluyó mil 895 metros lineales de guarniciones de concreto hidráulico; 3 mil 493 metros cuadrados de banquetas de piso adoquín; 52 postes para alumbrado público, la red de luminarias, entre otros.

Las calles en ese lugar, en el que habitan unas mil familias, eran unos lodazales en los no quería entrar el transporte público para no dañar los vehículos y, ahora, son de las más modernas y resistentes en el municipio.

El Gobernador recorrió las nuevas calles en compañía de cientos de pobladores que celebraron la puesta en marcha de esas obras, como si se tratara de un día de fiesta.

Poco más tarde, Manuel Velasco también fue recibido por una multitud para inaugurar diversas calles del centro de la ciudad, a los largo de la 13 Poniente.

De acuerdo a lo que dio a conocer el mandatario, se construyeron cerca de 3 mil 200 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico; guarniciones, banquetas, así como las redes subterráneas de agua potable, drenajes, pozos de vista, tomas domiciliarias, drenes de descarga, entre otros trabajos de modernización.

En esa importante arteria vial, el Gobernador y los beneficiarios la recorrieron por completo, además de que el mandatario acudió a los comercios ahí establecidos para escuchar las necesidades de los pequeños empresarios.

La intensa gira de trabajo la concluyó en el estadio de futbol “Manuel Velasco Coello”, en donde la noche de este viernes inauguró las dos gigantescas cabeceras, con las que ese lugar ya puede albergar a más de 22 mil espectadores, cómodamente sentados.

Con ello, Manuel Velasco cumplió su compromiso de modernizar ese estadio, cumpliendo los requerimientos exigidos por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), para celebrar en ese recinto encuentros de primera división profesional del balompié nacional y extranjero.

La visión de Velasco es contribuir con el impulso al deporte, como una herramienta para combatir el consumo de drogas y malos hábitos; así como para convertir también a Tapachula en un destino del turismo deportivo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello