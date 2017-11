Tapachula Cuenta con un Espectacular Estadio; Cafetaleros Dio Ayer su Último Esfuerzo

* Logró el Décimo Lugar en la Tabla General del Ascenso MX.

Se Registró Lleno Total Para ver a Cafetaleros en el Estadio “Manuel Velasco Coello”

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre.- No pudo Cafetaleros. De entrada, a los 12 minutos de juego, recibió un inesperado gol de parte de Joao Rodríguez, que tiró franco al arco en dirección al portero Gaspar Servio y éste no pudo detener, por lo que se le coló el balón entre las manos. Con este tanto, Tampico Madero ganó 0-1 a Cafetaleros y calificó directo a la liguilla por el título con 24 unidades.

Los 21 mil aficionados que asistieron la noche de este viernes 10 al estadio Olímpico, salieron frustrados porque vieron cómo el equipó de casa llegaba una y otra vez, pero el balón no pudo entrar al arco contrario.

Oportunidades hubo. En el primer tiempo, un balón por encima del portero de la Jaiba pasó por encima del travesaño cuando la afición ya cantaba el gol.

En el segundo período, y ante la necesidad de emparejar el marcador, Cafetaleros salió decidido pero las oportunidades que tuvo no fueron aprovechadas.

En un centro al área, Víctor Neves apareció pero su cabezazo pasó rosando el poste derecho. Y en el minuto 70, gran desviada a tiro de esquina del portero Humberto Hernández para evitar el empate. Todavía hubo otra más cuando Marín quedó solo dentro del área, pero su disparo se fue a un lado.

Los minutos se fueron consumiendo y por más tiros de esquina, centros al área y jugadas de pared, los albiverdes no pudieron anidar el balón en las redes del equipo visitante.

De esta forma, Cafetaleros se quedó con sus 21 puntos y no pudo entrar a la liguilla, no obstante que había hilvanado cinco victorias seguidas. Quedó en el lugar 12 en este torneo Apertura 2017.

Alineaciones. Por Cafetaleros: Gaspar Servio, Diego Guerra, Cristian Pérez, William Mazari Días, Félix Araujo, Noé Maya, Adolfo Domínguez, Cristian Bermúdez, Edy Brambila Gerson Mayén y Víctor Neves.

Por Tampico Madero: Humberto Hernández, Diego Menghi, Omar Esparza, Cristián Tovar, Arturo Ledesma, Diego Esqueda, Sergio Ceballos, Javier Orozco, Herbert Robinson, Jhoao Rodríguez y José Olvera.

El arbitraje estuvo a cargo de Jonathan Hernández Juárez, quien fue auxiliado en las bandas por Alfredo Riverol y Esperanza Enríquez. EL ORBE/ Redacción

¿Qué Necesitaba Cafetaleros Para

Clasificar a la Liguilla del Ascenso MX?

Los Cafetaleros se jugaron todo ante Tampico Madero (+6). Con la victoria hubieran clasificado. Con el empate, estarían dentro si Dorados y Correcaminos dividían puntos. Con una victoria tamaulipeca, que ésta no sea por más de cinco goles.

Si llegaban a perder, hubieran necesitado lo siguiente: que Dorados y Correcaminos igualaran, Atlético de San Luis no gane y supere su diferencia de goles (-1), y por último, que Venados gane. Sin embargo los resultados no se dieron y al final terminó en décimo lugar con 21 puntos. A Falta de 3 partidos que no afectan su posición en la tabla, el equipo de Tapachula terminó de manera decorosa el torneo, ligando 4 victorias al hilo. Agencias