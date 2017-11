Empresarios de USA Solicitan a Trump no Abandonar el TLCAN

* Envían Carta al Secretario de Economía.

Más de 300 cámaras de comercio estatales y locales le urgieron al presidente Trump a proteger, preservar y modernizar el TLCAN.

Estados Unidos.- La administración del presidente Donald Trump llega a la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo creciente presión de empresarios de Estados Unidos para evitar poner en peligro el acuerdo.

La nueva ronda, a celebrarse del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, tendrá lugar luego que los 11 países restantes de la TPP decidieron seguir adelante con el proyecto, aunque rebautizado como el Acuerdo Integral y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP).

“Los negociadores (del TLCAN) deberían de enfocarse en llegar a un arreglo provisional donde exista el terreno común y dejar el trabajo de rescatar el acuerdo al Congreso de Estados Unidos”, sostuvo Laura Dawson, directora del Instituto sobre Canadá del Centro Woodrow Wilson de Washington.

Washinton presentó durante la cuarta ronda lo que el presidente de la Cámara de Comercio (USCC), Thomas Donohue, llamó las “píldoras venenosas” de la terminación automática del acuerdo, la eliminación del mecanismo de solución de disputas y la regla de contenido automotriz del 50 por ciento para Estados Unidos.

“Los miembros del Congreso, inclinados hacia el comercio, han hecho notar que las píldoras venenosas afectarán igualmente la producción de Estados Unidos y la confianza de los inversionistas, y provocarán represalias de Canadá y México”, sostuvo Dawson.

Cámara de Comercio estadounidense trata de mediar

La USCC encabeza de hecho las acciones de cabildeo, especialmente ante la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, para sensibilizar a los funcionarios y legisladores sobre el impacto potencial de las amenazas del presidente Trump para iniciar el proceso de salida del acuerdo.

“Le instamos a apoyar a los trabajadores, rancheros, granjeros y negocios de todos los tamaños protegiendo y preservando los profundos lazos económicos y los beneficios que Estados Unidos continúa gozando bajo el TLCAN”, escribieron los líderes de 314 cámaras empresariales.

Poco después, los dirigentes de las mayores agrupaciones agropecuarias de Estados Unidos, enviaron una carta al secretario de Comercio, Wilbur Ross, en la que le advirtieron que una notificación de salida del TLCAN perjudicaría significativamente al agro estadunidense.

Después del inicio de la modernización del TLCAN en agosto pasado, Trump abrió nuevamente la posibilidad de salir del acuerdo. El canciller mexicano Luis Videgaray respondió que México no continuará en la mesa de negociaciones si Trump inicia el proceso de la terminación del acuerdo.

En la carta, los granjeros y rancheros enumeraron para Ross todos los sectores que serían afectados, especialmente el maíz, la carne de puerco, las frutas y vegetales frescos, el arroz, la soya, la carne de res, la carne de pollo y la fructuosa, entre otras exportaciones.

Preocupa a EU que México compre maíz a Brasil

Con la preocupación de que México empiece a comprar maíz a Argentina o Brasil, los granjeros le recordaron a Ross que Estados Unidos exportó 3.2 mil millones de dólares del grano a Canadá y México el año pasado.

En forma paralela, un haz de las mayores coaliciones empresariales de Estados Unidos, incluida la Mesa Redonda Empresarial, que aglutina a empresas como Apple, ATT, Bank of America, Verizon, Exxon y JP Morgan, entre otros, han cabildeado ante el Congreso en defensa del TLCAN y en contra de las píldoras venenosas.

Los partidarios del TLCAN han puesto de hecho en marcha un debate sobre el papel que podría jugar el Congreso de Estados Unidos para detener o frenar una eventual decisión del presidente Trump de iniciar el proceso de salida del acuerdo en medio de las negociaciones.

En este marco, durante una reunión, Trump reveló en privado a senadores republicanos que su amenaza de retiro del TLCAN era una “táctica de negociación”, según dijeron legisladores participantes a la publicación especializada Inside US Trade. Agencias