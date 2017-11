Se Pronuncia Diputado Zamora Morlet por Tarifas Eléctricas Justas Para Chiapas

* En Punto de Acuerdo Dirigido a la CFE.

Ciudad de México; 12 de Noviembre.- En punto de acuerdo con fecha del 31 de Octubre, el diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementar medidas extraordinarias para facilitar el pago de las deudas por concepto de consumo de electricidad de los Estados y Municipios de la región sur-sureste del país.

En base a la reunión sostenida con integrantes de la Asociación “Unidad Ciudadana” de Tapachula, los miembros le solicitaron al legislador chiapaneco atacar el tema de las altas tarifas de la CFE hacia el Estado de Chiapas, no basándose en la teoría de que por ser Estado productor deban tener tarifas preferenciales, sino que sean justas en base a la legalidad y trasparencia.

“No es un tema nuevo de que Chiapas es el principal Estado de la República Mexicana que produce la mayor parte de energía eléctrica, por lo tanto deben existir tarifas bajas; hoy con este punto de acuerdo me pongo en el lugar de millones de chiapanecos que exigimos a la CFE ser escuchados y tarifas justas, no regaladas”, enfatizó.

Expuso que la principal justificante para regular y bajar los costos de CFE, principalmente en el Soconusco, es que los sensores que CONAGUA instaló para medir precipitación pluvial, humedad y temperatura no han sido actualizados y están ubicados en zonas no específicas para su uso, por lo que el cálculo para ponderar los precios por kilowatt depende de la temperatura de la zona en cuestión.

“Por ejemplo, el sensor con el que se calcula el precio de la luz para el municipio de Tapachula se encuentra a unos 30 km, en el municipio de Tuzantán, y meteorológicamente Tuzantán y Tapachula tienen diferentes temperaturas, humedad y precipitación. Por lo tanto, estas personas alegan que una tarifa más justa para los usuarios de CFE se obtendría reasignando los sensores de CONAGUA”, agregó.

Por último, destacó que al igual, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en más de una ocasión se ha manifestado en contra de las altas tarifas de la CFE en donde ha denunciado las anomalías cometidas por la paraestatal durante muchos años hacia las chiapanecas y chiapanecos, por lo que se debe seguir alzando la voz hasta que la paraestatal actualice sus sensores y se tengan mejores tarifas. Comunicado de Prensa