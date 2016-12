Cadáver Apareció Entre las Piedras del Río

*En el río Coatán

*Está Como Desconocido

*Frente al Malecón

*Integrantes del “Escuadrón de la Muerte”, lo Encontraron y Dieron Aviso

Tapachula, Chiapas, 23 de diciembre.- Integrantes del “escuadrón de la muerte” al filo de las 09:30 horas, se fueron a bañar al río Coatán a la altura de la 14ª Avenida Norte, entre 11ª y 17ª Poniente, frente al kiosco que está en el Malecón y al llegar se llevaron el susto de su vida al ver el cuerpo de un hombre entre las piedras. Se retiraron del lugar y solicitaron el auxilio de la Policía Municipal Mando Único, quienes fueron a verificar los hechos y pidieron la intervención del departamento de criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que diera fe del deceso.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y Fronteriza, quienes solicitaron el apoyo del personal de Bomberos para el rescate del cuerpo, señalaron que estaba desnudo sumergido incompleto y boca arriba, al revisar el área no se encontró su ropa y mucho menos alguna identificación, presentaba quemaduras en piernas, abdomen y tórax por rayos solares, se presume que por lo menos tenía 24 horas de haber fallecido y se le calculó una edad de entre 45 y 50 años.

Bomberos realizaron el rescate del cuerpo, no se le apreció lesión alguna. Personal de Servicios Periciales lo trasladó al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley, cabe mencionar que quedó en calidad de desconocido y de no ser identificado por algún familiar en el término que marca la ley, será enterrado en la Fosa Común. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 24, diciembre, 2016