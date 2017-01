Muere Menor Ahogado en una Poza

*Mazatán, en el Cantón Ojo de Agua

*Sus Familiares Señalaron que el Niño de 10 Años no Sabía Nadar

*El Cuerpo fue Llevado a su Casa Antes que Llegaran las Autoridades

Mazatán, Chiapas, 2 de enero.- Un niño de 10 años que se metió a bañar al río Coatán, no midió el peligro y perdió la vida ahogado. Sus familiares no supieron qué hacer y se lo llevaron a su domicilio, minutos más tarde llamaron al servicio de emergencias 911 y alertó a las diferentes corporaciones policiacas.

Los hechos se registraron el domingo 1° del mes y año en curso por la noche, los familiares del infante señalaron que el cuerpo se encontraba a la orilla del río, pero al llegar los elementos, revisaron el área y no encontraron nada. Más tarde se recibió otra llamada en la que les informaron que la víctima se encontraba en su domicilio y los uniformados se trasladaron a la casa de los padres del menor.

Al verificar los hechos, solicitaron la intervención del personal de Servicios Periciales, quienes más tarde acudieron al llamado y una vez que realizaron las primeras diligencias, levantaron y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense para que le fuera practicada la necropsia de ley.

Más tarde, los familiares se presentaron ante el Ministerio Público con la finalidad de identificar el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Maynor Gustavo Osorio Maldonado de 10 años de edad, con domicilio en el Cantón Ojo de Agua. Una vez que rindieron su declaración, solicitaron les fuera entregado el cuerpo para darle sepultura. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

