Roban dos Camionetas Toyota

*En Diferentes Puntos de la Ciudad

Tapachula, Chiapas, 16 de enero.- Delincuentes no identificados se robaron dos camionetas tipo Pick Up marca Toyota en las últimas horas, los robos fueron en diferentes puntos de la ciudad.

El primer agraviado señaló que acompañado de otros amigos llegaron a la cantina denominada “La Villa de Zapata” que se ubica en la esquina de la 12ª avenida Sur y 6ª calle Poniente de esta ciudad, dejó estacionada su camioneta Toyota tipo Pick Up de cabina y media, de 4 cilindros, redilas de tubular y con placas de circulación DC-85-658 particulares del estado de Chiapas.

Cuando eran las 21:40 horas, el franelero que cuida los carros le llegó a informar que se habían llevado su camioneta.

En el segundo caso también se llevaron una Toyota tipo pick-up, de color blanco y redilas de tubular color negro, modelo 93, con placas de circulación CW-48-408 particulares del estado de Chiapas, ocurrió el domingo cuando estaba en el estacionamiento de Plaza Galerías.

La víctima señaló que acudió a la Plaza a realizar algunas compras y dejó su camioneta bien cerrada en el estacionamiento, al filo de las 22: 20 horas al salir, se llevó la desagradable sorpresa que le habían robado su camioneta.

Ambos agraviados se presentaron ante el Ministerio Público para interponer su denuncia por el delito de robo con violencia y agravado de vehículo en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 17, enero, 2017