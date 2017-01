Cafre del Volante Atropella a Distribuidor de EL ORBE

*En la 4ª Norte y 9ª Poniente

*Antes de Huir, el Chofer de la Indeco Hizo un Claro Intento de Rematar a la Víctima

*No Hay Autoridad que Controle a los Combieros, que son Contratados de un día Para Otro y que se la Pasan Peleando Pasaje

*El Dueño de la Combi no Aparece

*Cuántas Muertes más Tendrá que Haber Para que las Autoridades Actúen

Tapachula, Chiapas, 25 de enero.- Este miércoles aproximadamente a las 06:25 horas, un cafre del volante no respetó el “Uno por Uno” de la 4ª avenida Norte, con 9ª calle Poniente y atropelló a un motociclista.

El afectado es distribuidor de periódico de esta empresa y a esa hora hacía el reparto del material, para su mala fortuna se topó con el cafre y terminó con lesiones en diferentes partes de su anatomía. El combista manejaba una colectiva de la ruta “Indeco Cebadilla”, al pasar por la 4ª avenida Norte y 9ª calle Poniente, no respetó el pase del “Uno por Uno” y le pegó al joven trabajador. Paramédicos de la Cruz Roja, le brindaron los primeros auxilios al Motociclista.

Todo ocurrió a las 06:25 horas, el conductor de motocicleta de la marca Italika de color negro, circulaba de Norte a Sur sobre la 4ª avenida Norte y al llegar a la 9ª calle Poniente, le tocaba el paso ya que existe un señalamiento del programa vial “Uno por Uno”, pero fue golpeado por una combi Nissan Urvan con placas de circulación 387-403-B del estado de Chiapas, que circulaba de Oriente a Poniente sobre la 9ª Poniente.

El motociclista cayó al pavimento y se golpeó la cabeza, varias personas que se encontraban muy cerca del lugar, solicitaron el auxilio al servicio de emergencias 911, mientras que el joven se encontraba sangrando de la cabeza y boca. El chofer de la “Indeco” huyó del lugar en una clara respuesta de su culpabilidad.

Minutos más tarde acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al herido y lo llevaron al Instituto Mexicano del Seguro Social para su pronta atención médica. El perito de Tránsito del Estado, realizó las respectivas diligencias y decidió que el caso sería turnado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, a pesar que los presentes señalaban al combista como el culpable.

Las unidades automotrices fueron enviadas al encierro oficial. Cabe señalar que son varias las personas que aseguran que fue el chofer del colectivo el que causó todo, ya que no hizo el alto total, algunos otros señalan que todavía se echó de reversa y por poco remata a la víctima.

Como este accidente ocurren muchos a diario en la ciudad, ya que los choferes de los carros de pasaje son unos verdaderos cafres del volante, sin importar la ruta. A diario corren por las calles como si estuvieran en un autódromo, pelean el pasaje, el centro de la ciudad es un caos vial, además entregan a diario y por turno, una dádiva a los agentes de vialidad que están en el primer cuadro, para que no los molesten y los dejen parar en donde se les ocurre, estorbando a los particulares, haciendo terminal donde quieren, a media cuadra o en doble fila; no existe autoridad alguna que los haga entrar en cintura, han enlutado muchos hogares y después de causar accidentes, dejan abandonadas las colectivas y se dan a la fuga, tiempo después regresan a su trabajo como si nada.

Ni la secretaría del transporte, Tránsito del Estado o Vialidad Municipal, ponen un hasta aquí a los irresponsables, mientras los choques siguen ocurriendo a diario y a cualquier hora del día. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández

Esta nota fue publicada el día: 26, enero, 2017