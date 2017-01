Niegan Pago de Daños a Distribuidor de EL ORBE

*La Víctima Resultó con Fractura en las dos Muñecas, Herida en el Mentón y una Herida Cortante en la Cabeza

*Combiero Sigue a Salto de Mata

*Los Cafres Siempre Andan “Como Alma que Lleva el Diablo”

Tapachula, Chiapas, 26 de enero.- A la fiscalía Fronteriza se presentaron los propietarios o encargados de la colectiva de la ruta “Indeco Cebadilla”, cuyo chofer (prófugo) dejó malherido a un distribuidor de periódico de esta empresa, acudieron para negar la responsabilidad de su trabajador a pesar de que éste no se ha presentado ante la autoridad para aclarar la situación. Los encargados proponen un arreglo, que sólo beneficia a ellos, en el que piden que cada quien se quede con sus daños y lesiones. Esta situación se da gracias al mal trabajo que realizó el perito de la fiscalía, José Luis Argüello, ya que según su apreciación, el responsable es el conductor de la motocicleta, pero para el perito de Tránsito del Estado, está claro que el culpable es el cobarde conductor de la colectiva.

Cabe recordar que este accidente se registró en el centro de la ciudad, en la 4ª Norte y 9ª Poniente, en donde existe el programa “Uno X Uno”. Cuando ocurre un percance de este tipo, la autoridad competente y con experiencia, sí puede deslindar responsabilidades, analizando los puntos básicos de las pesquisas periciales de un hecho de tránsito, que son dirección, impacto y proyección. Análisis que obviamente no hizo bien el perito José Luis Argüello.

Es necesario y urgente que la autoridad competente agilice los trámites correspondientes, para que se deslinde la responsabilidad, ya que ante la negativa de los culpables, el joven trabajador está siendo atendido médicamente gracias a su seguro como trabajador de esta empresa, pero no ha recibido apoyo de parte del cafre o de los dueños de la combi, que vienen a ser los responsables directos ya que le dan la unidad a cualquiera y exigen una cuota que el chofer debe cubrir, no importando si corren “como alma que lleva el diablo”, dejando a su paso accidentes o muertes.

El conductor de la colectiva sigue “a salto de mata”, en una clara ineptitud de parte del perito de la Fiscalía y falta de conocimiento en su labor, se está perjudicando al joven motociclista que tan sólo hacía su trabajo pero tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino del cafre. Cabe mencionar que los dueños de combis no sólo tienen una unidad, a veces una sola persona es dueña de hasta 80 placas, es una tema que lleva en el aire por años y la autoridad correspondiente no hace algo por remediar la situación, mientras tanto los “pulpos del transporte” siguen extendiendo sus redes y nunca pierden, exigen grandes cuentas a los choferes y como en este caso, mueven sus influencias con la autoridad corrupta, para no pagar los daños y lesiones que provocan sus empleados.

El accidente se registró aproximadamente a las 06:30 de la mañana, en la 4ª Norte y 9ª Poniente, colisionó una colectiva de la ruta “Indeco-Centro” con número de placas 387-403 -B y una motocicleta de la marca Bajaj de color negro con permiso provisional, ya que a pesar de estar pagados los derechos en la Secretaría de Hacienda, esta dependencia aún no ha entregado las placas.

Estaremos pendientes con el proceso de este accidente. El reporte médico indica que el motociclista resultó con fractura en las dos muñecas, herida en el mentón izquierdo y una herida cortante en la cabeza. Lesiones que están siendo atendidas en el IMSS. Del Chofer de la colectiva no se sabe nada, ya que anda huyendo desde el día 25 de enero, luego de causar daños al distribuidor de periódico y dejarlo abandonado a su suerte. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Esta nota fue publicada el día: 27, enero, 2017