Muere Atropellada en la Carretera

*En la vía Huixtla-Villa Comaltitlán

*Está Como Desconocida

*El Culpable Huyó

Huixtla, Chiapas, 5 de febrero.- Una mujer de aproximadamente 60 años de edad, murió al ser embestida por un vehículo hasta el momento no identificado, el accidente se dio cuando la fémina intentó cruzar la Carretera Costera Huixtla-Villa Comaltitlán, kilómetro 236, según reportaron ante la Policía Municipal y Protección Civil de Villa Comaltitlán.

Ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana de este domingo, al lugar se presentó la Policía Estatal Preventiva sub sector Villa Comaltitlán, así como Protección Civil, quienes acordonaron el área. Poco después acudieron elementos de la Federal de Caminos, así como peritos de la Procuraduría, quien dio fe e inició la carpeta de investigación, preguntaron con las personas que estaban en el lugar y nadie la conocía, quedó en calidad de desconocida en el SEMEFO de “Álvaro Obregón”.

La víctima vestía short de color azul y blusa color blanco, no se le encontró ninguna identificación. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda / Luis Javier Ramos / Corresponsal