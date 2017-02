Lo Asesinaron de 5 Balazos

*Eli López Díaz, de 19 Años de Edad

*En la Playa de San Benito

*Era Ayudante de Albañil

Tapachula, Chiapas, 13 de febrero.- El domingo a altas horas de la noche, una persona del sexo masculino fue asesinada de cinco balazos y quedó su cuerpo tirado frente a una palapa, entre las cercas de la Playa San Benito. Nadie acudió a este auxilio ya que sobre la calle principal que conduce a Las Escolleras, los habitantes intentaban linchar a 4 presuntos delincuentes que intentaron asaltar a una señora de la tercera edad, a quienes mantenían arriba de una patrulla y les rociaron gasolina.

Los vecinos dijeron estar cansados de que los delincuentes entren a robar a sus casas cuando ellos salen a pescar a alta mar o bien que roben y asalten a sus familiares a plena luz del día o por la noche, sin que exista autoridad que les brinde seguridad, ya que quitaron la base Tiburón, que era de la Policía Municipal Mando Único, sin dar explicación a los pobladores.

Los afectados advirtieron que bandido que sea detenido en esta población, ya no se entregará a la Policía, serán linchados “los quemaremos vivos en la plaza cívica, para que quede como precedente que no queremos más delincuentes en este poblado, ya que si son detenidos a los pocos días gozan de su libertad, pues la Juez dice que no son delitos graves y una vez que reparan el daño se van a su casa”.

Los detenidos y los policías, fueron rescatados por la fuerza pública de los tres niveles de gobierno, el grupo anti motines fue quien logró abrir paso para realizar el rescate, lo que molestó a la población y dijeron que no dejarían entrar más patrullas a este poblado, que de hoy en adelante delincuente que agarren lo lincharán y quemarán vivo, para que sirva de escarmiento a los que intenten seguir haciendo de las suyas en este lugar.

Por la madrugada fue descubierto el cuerpo sin vida de un albañil, asesinado de 5 balazos del calibre 9 mm, presentaba uno en el ante brazo, dos en el abdomen lado izquierdo y derecho, uno en la pierna y otro en pantorrilla, fue solicitado el auxilio al personal voluntario de Protección Civil de este Puerto, quien acordonó el área y solicitó el auxilio al servicio de emergencias 911. Ante las amenazas de los pobladores, ninguna autoridad se hizo presente, fue después de las 09:30 horas que personal de criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudió para dar fe de los hechos.

Los peritos se presentaron a la Playa San Benito a la altura de la palapa “Los Walterios”, a una cuadra del salón “27 de Marzo”, tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, vestía pantalón de mezclilla azul, playera azul con puntos negros. Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el cadáver fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense de la cabecera municipal, para que le fuera practicada la necropsia de ley.

Ante el Ministerio Público acudió una persona del sexo masculino, para identificar el cuerpo de su hermano, quien en vida respondió al nombre de Eli López Díaz, de 19 años de edad, era soltero, de oficio ayudante de albañil. Solicitó le fuera entregado el cuerpo para darle sepultura. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández