Niño Murió Atropellado

*Luis Enrique Vicente Torres, de 9 Años de Edad

*En la 3ª Sur y 18ª Oriente

*Los Vecinos Señalan que el Culpable Conducía una Camioneta Toyota Tacoma

*En el Sitio no se Encontraron Huellas de Frenado

Tapachula, Chiapas, 17 de febrero.- Este viernes alrededor de las 20:00 horas, vecinos de la 3ª avenida Norte, entre la 16ª y 18ª calle Oriente, solicitaron el auxilio al servicio de emergencias 911, indicando que una camioneta tipo Pick Up, había atropellado y matado a un menor de edad.

Al lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Roja y al revisarlo, indicaron que no tenía signos vitales, las llantas de la unidad le pasaron sobre el tórax. Personal de la Policía Municipal Mando Único, Estatal Preventiva, Fronteriza, Tránsito del Estado y Policía Especializada, acudieron al sitio y acordonaron el área, solicitaron la intervención del personal de Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que diera fe del deceso y realizara las investigaciones de campo.

Al presentarse, tuvieron a la vista el cuerpo sin vida a media avenida, estaba cubierto con una sábana, el pequeño tenía de 9 años de edad, la señora Lucía Guadalupe Vicente Torres dijo ser la madre del menor y con respecto a los hechos que se investigan dijo desconocer como perdió la vida su hijo, ella estaba en su hogar frente a donde fue atropellado el inocente.

A decir de los vecinos, el vehículo que lo atropelló es una camioneta Toyota Tacoma y el chofer de inmediato huyó. El niño quedó con un soplo de vida, pero antes que llegaran las autoridades dejó de existir. Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Más tarde la angustiada mujer se presentó ante el Ministerio Público con la finalidad de identificar el cuerpo de Luis Enrique Vicente Torres de 9 años de edad, pidió le fuera entregado para poder velarlo y darle sepultura. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández