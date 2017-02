Lo Mataron a Golpes

*Tuxtla Chico

*Tenía Calcetines Metidos en la Boca

*No Pudo ser Identificado

*Se Presume lo Asesinaron en Otro Lugar y Llegaron a Tirarlo a ese Sitio

Tuxtla Chico, Chiapas, 18 de febrero.- Este sábado a las 12:50 horas, transeúntes solicitaron el auxilio al servicio de emergencias 911, indicaban que entre los matorrales abajo del puente del río Cahoacán, lindero con Tapachula, se encontraba un hombre sin vida.

Elementos de las corporaciones policiacas, estatales y municipales, al llegar tuvieron a la vista y entre los matorrales, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, vestía short gris playera celeste, sin calzado y los calcetines introducidos en la boca.

Los uniformados solicitaron la intervención del personal de criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que realizaran el trabajo de campo y recabaran huellas, no presentaba heridas por arma de fuego o punzocortantes, fue asesinado a golpes.

Al revisar sus ropas, no se le encontró documento alguno que facilitara su identidad. Una vez que se dieron por terminadas las primeras diligencias, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que le fuera practicada la necropsia de ley.

Quedó en calidad de desconocido y de no ser identificado por algún familiar en el término que marca la ley, será enterrado en la Fosa Común, señalaron que le dieron muerte en otro lugar y a ese sitio lo llegaron a tirar. Se encontraron huellas de sangre desde la orilla de la carretera. Dio inicio la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en contra de quien o quienes resulten responsables. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández