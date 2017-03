Lo Creían Muerto y Causó Movilización Policiaca

En la 14ª Norte y 11ª Poniente

*Estaba Ebrio Pasando la Resaca

*Tenía Tremenda Herida en la Nariz

Tapachula, Chiapas, 5 de marzo.- Fuerte movilización policiaca se registró en la 14ª Norte y 11ª Poniente, cuando los vecinos se percataron de una persona que estaba herida del rostro y no se movía.

Los presentes creyeron que se encontraba sin vida y avisaron al 911 Emergencias, al lugar acudieron diferentes corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron a la vista a una persona de aproximadamente 40 años de edad; al revisar al hombre se percataron que estaba vivo y despedía un fuerte olor a alcohol.

Presentaba un fuerte golpe en la nariz y sangraba abundantemente, fue atendido por los paramédicos quienes dieron a conocer que no se requería de la intervención o traslado hacia algún hospital ya que las heridas que presentaba no eran de consideración.

Los vecinos se ofrecieron a facilitarle un teléfono celular para llamar a sus familiares, para que fueran a recogerlo y lo llevaran a su domicilio. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda