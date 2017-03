Realizaba Maniobras de Reversa y Chocó

*En la 12ª Norte y Avenida Central Poniente

Tapachula, Chiapas, 11 de marzo.- Daños materiales de menor consideración, fue el saldo de un accidente que se registró en la 12ª Norte y avenida Central Poniente, el distraído conductor de una camioneta tipo Pick Up Ford 150 de color verde con placas del estado de Chiapas, realizaba maniobras de reversa al querer salir del estacionamiento de una tienda de autoservicio.

El culpable no se percató que venía transitando una colectiva y le causó daños de menor consideración, los dos conductores descendieron de sus unidades y el chofer de la camioneta particular aceptó su responsabilidad.

Con la finalidad de evitar las cuantiosas multas en la delegación de Tránsito del Estado, después de cubrir los daños, los involucrados se retiraron del lugar. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda